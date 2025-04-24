36 قتيلا في ضربات إسرائيلية على غزة بحسب الدفاع المدني ومصادر استشفائية

afp_tickers

3دقائق

أسفرت غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة عن 36 قتيلا على الأقل منذ فجر الخميس، من بينهم عائلة مكوّنة من ستة أفراد، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر استشفائية في القطاع الفلسطيني.

استأنفت إسرائيل هجومها العسكري على غزة في 18 آذار/مارس، منهية هدنة استمرت شهرين كانت قد أوقفت القتال موقتا في القطاع المحاصر.

وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني أن ستة أفراد من عائلة واحدة هم زوجان وأربعة من أطفالهما، لقوا حتفهم جراء غارة جوية دمّرت منزلهم في شمال مدينة غزة.

وقُتل خمسة أشخاص عندما استُهدفت الخيام التي لجأوا إليها في مناطق مختلفة من القطاع، بحسب الدفاع المدني ومصادر استشفائية.

كذلك، قُتل تسعة أشخاص وأصيب آخرون في غارة استهدفت مركزا سابقا للشرطة في منطقة جباليا في شمال القطاع، بحسب ما أفاد المستشفى الإندونيسي.

كما أعلن الدفاع المدني عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفلة جراء قصف نفذته مسيّرتان إسرائيليتان في شارع البركة في دير البلح وبلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأسفر قصف إسرائيلي “استهدف مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عن مقتل أربعة أشخاص”، بحسب الدفاع المدني.

وأعلن عن مقتل شخصين آخرين جراء قصف منزل لعائلة النجار في مدينة خان يونس في جنوب القطاع فجر الخميس، وأسفر قصف إسرائيلي عن قتيل آخر في غارة منفصلة على نفس المنطقة خلال النهار.

كما أفاد الدفاع المدني عن “نقل 5 شهداء إثر غارة إسرائيلية على شارع النخيل بحي التفاح شرق مدينة غزة”.

منذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية، قُتل ما لا يقل عن 1928 شخصا في غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 51305 منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقد اندلعت الحرب بعد هجوم قادته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ستر-لمى/ح س