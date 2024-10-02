6,6% نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي في الربع الثاني

afp_tickers

2دقائق

أظهرت تقديرات أولية كشف عنها مركز الإحصاء في أبوظبي نموا في الناتج المحلي الإجمالي للعاصمة الإماراتية بنسبة 4,1 في المئة خلال الربع الثاني من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ووفقا للتقديرات الأولية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية لتتجاوز 297 مليار درهم (نحو 80 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام 2024 وهو ما “عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 5,7 في المئة، دافعا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3,7 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023”.

وتشير التقديرات الأولية أيضا إلى نمو “جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6,6 في المئة مسجلا أعلى قيمة ربعية عند 164,2 مليار درهم”.

كما ارتفعت زيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة “إلى أكثر من 55,2 في المئة، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014”.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد جاسم الزعابي إن “استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيدا على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي”.

بور