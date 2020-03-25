هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 09:41 م

صورة نشرتها أسرة بوب ليفنسون يظهر فيها العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) في 2007.

أعلنت أسرة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) بوب ليفنسون الذي فُقد أثره في 2007 في إيران في ظروف غامضة، الأربعاء أنّه "توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال".

وقالت الأسرة في بيان "لقد تلقّينا مؤخراً معلومات من مسؤولين أميركيين دفعتهم، ودفعتنا نحن أيضاً، إلى استنتاج أنّ الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال".

وإذ شدّدت الأسرة على أنّها لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، المولود في 1948، أوضحت أنّ وفاته حصلت قبل تفشّي وباء كوفيد-19 في إيران.

من جهتها لم تعلّق الحكومة الأميركية في الحال على هذا البيان.

والأسبوع الماضي طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طهران بـ"الإفراج فوراً" عن جميع المواطنين الأميركيين بسبب خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ المتفشّي في إيران.

وذكر بومبيو يومها على وجه الخصوص عميل الأف بي آي السابق قائلاً "نطلب أيضاً من النظام احترام التزامه العمل مع الولايات المتّحدة لتحقيق عودة روبرت ليفنسون".

وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي جعلت من الإفراج عن الرعايا الأميركيين المحتجزين "رهائن" أو "المسجونين ظلماً" في الخارج إحدى أولوياتها، أظهرت مرات عدّة تصميمها على "تحديد مكان" ليفنسون حتى يتمكّن من "العودة" إلى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أعلنت في مطلع عام 2016 أنّها تعتقد أنّ روبرت ليفنسون لم يعد في إيران.

ورصدت السلطات الأميركية مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقودها لتحديد مكانه وإعادته إلى الولايات المتحدة.

وقالت أسرة ليفنسون في بيانها "من المستحيل وصف حزننا".

وأضافت "لولا أعمال النظام الإيراني القاسية والعديمة الرحمة لكان روبرت ليفنسون اليوم على قيد الحياة وموجوداً معنا"، مشدّدة على أنّها "انتظرت إجابات لمدة 13 عاماً"، دون أن تلقى أيّ ردّ.

واتّهمت الأسرة في بيانها السلطات الإيرانية "بالكذب على العالم كل هذا الوقت" بإعلانها على الدوام أنّها لا تعرف ما الذي حدث لهذا العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأضاف البيان أنّ الإيرانيين "اختطفوا مواطناً أجنبياً وحرموه من حقوقه الأساسية، وأيديهم ملطّخة بدمائه".

كما شنّت الأسرة هجوماً على المسؤولين "في الحكومة الأميركية الذين تخلّوا عنه لسنوات عديدة".

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