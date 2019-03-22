هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 03:38 م

رجلان قرب شجرة اقتلعها الاعصار في بيرا في موزمبيق في 21 آذار/مارس 2019

حثت المديرة العاملة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة على ضرورة التحرك بسرعة لمساعدة عشرات آلاف الموزمبيقيين المتضررين من الإعصار إيداي الذي ضرب افريقيا الجنوبية الأسبوع الماضي.

وجاء في أحدث تقرير رسمي أن الإعصار والفيضانات التي تسبب بها، أسفرا عن مقتل 293 شخصا على الأقل في موزمبيق و139 في زيمبابوي المجاورة.

وصرحت مديرة اليونيسف هنرييتا فور لدى وصولها الى موزمبيق لمعاينة الاضرار، لوكالة فرانس برس، أن "الوقت ينفد، ونحن في لحظة حرجة".

وبعد تنظيف الطرق الرئيسية وإنقاذ الناس الذين ما زالوا عالقين في المناطق المغمورة بالفيضانات، أوضحت من مدينة بيرا (وسط) التي دمرها الاعصار جزئيا، أن "الخطوة التالية هي تأمين مياه الشرب، لأن ما ينتظرنا هو الأمراض".

وقالت "ثمة مياه راكدة (...) وأجسام متحللة ونقص في مستلزمات النظافة والمرافق الصحية".

وأعربت هنرييتا فور عن قلقها إزاء مخاطر الإصابة بالكوليرا والملاريا بسبب "المياه الراكدة والبعوض".

وتضرر حوالي 350 الف شخص بالفيضانات في موزمبيق، كما تقول الامم المتحدة. وتقول إن 1.7 مليون شخص سيحتاجون في نهاية الأمر إلى المساعدة في هذه الدولة الفقيرة الواقعة في أفريقيا الجنوبية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك