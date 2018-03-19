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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 12:08 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:08

وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس (يسار) وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الملف ميشال بارنييه يتصافحان خلال لقائهما في مقر المفوضية الأوروبية بتاريخ 19 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)