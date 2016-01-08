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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2016 02:05 م 08 يناير 2016 - آخر تحديث - 14:05

اكدت شركة ارامكو التي تملكها الحكومة السعودية الجمعة أنها تدرس طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام.

وجاء في بيان الشركة انها بدأت منذ فترة "بدراسة عدة خيارات لإتاحة الفرصة، عبر الاكتتاب العام في السوق المالية".

وقالت انها تدرس خيار اتاحة فرصة الاكتتاب "أمام شريحة واسعة من المستثمرين لتملك حصة مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح حزمة كبيرة من مشاريعها للاكتتاب في عدة قطاعات، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات".

واوضحت الشركة ان هذه المقترحات "تأتي في سياق برنامج التحول الوطني الطموح الذي تنتهجه المملكة، والمتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير للأسواق، وهو توجه حكيم تدعمه أرامكو السعودية بكل حماس".

وياتي هذا التاكيد بعد ان نشرت اسبوعية "ذي ايكونوميست" مقابلة مع ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قال فيها انه تجري حاليا دراسة طرح حصة من اسهم الشركة في السوق.

وقالت الشركة في بيانها انه "متى ما تم الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة بالتفصيل سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس إدارة الشركة، والذي بدوره سيقوم برفع توصياته إلى المجلس الأعلى للشركة الذي سيتخذ القرار النهائي حول هذا الموضوع".

وتدير ارامكو تقريبا مجمل الموارد الهائلة للسعودية من المحروقات وهي تعد من اكبر شركات النفط العالمية.

وياتي هذا الاعلان مع تراجع كبير لسعر النفط على خلفية وفرة في العرض ووسط اجواء تنافس بين السعودية وايران في منطقة الخليج فضلا عن ازمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية اعدام الرياض اخيرا لرجل دين شيعي.

ويؤثر هذا التراجع بشدة على السعودية، اكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، والتي سجلت في 2015 عجزا قياسيا في الميزانية بلغ 98 مليار دولار (90 مليار يورو)، كما يتوقع ان تسجل عجزا قيمته 87 مليار دولار هذا العام مع انخفاض سعر برميل النفط الى 34 دولار بعد ان بلغ اكثر من 100 دولار مطلع 2014.

واجبرت الرياض على اعلان خطة تقشف اشتملت على رفع اسعار المحروقات والكهرباء والماء وغيرها.

-- خطوة كبيرة جدا --

واعرب الامير الثلاثيني عن حماسه الشخصي لاتخاذ هذه الخطوة التي قال انه ستكون في مصلحة السوق.

واضاف الامير الذي يتولى كذلك منصب وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "اعتقد ان ذلك سيكون في مصلحة السوق السعودية ومصلحة ارامكو".

وتدير ارامكو تقريبا مجمل الموارد الهائلة للسعودية من المحروقات وهي تعد من اكبر شركات النفط العالمية.

ويرى محللون ان السعودية، اكبر دول منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، مسؤولة جزئيا عن تراجع اسعار الخام بسبب اصرارها على الدفاع عن حصتها في السوق بدلا من الدفاع عن الاسعار.

ويتوقع محللون ان تطرح السعودية حصة صغيرة فقط من اسهم ارامكو للاكتتاب العام.

وقال ابهيشيك ديشباندي المحلل في شركة تاتيكسيس ان الحديث عن طرح اسهم للاكتتاب يظهر اصرار المملكة على مواجهة التاثيرات الاقتصادية لانخفاض اسعار النفط.

واضاف ان هذه "يمكن ان تكون خطوة كبيرة جدا الى الامام وتعني ان اسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة من الوقت".

ووافق محللون اخرون على ان هذه الخطوة سيكون لها تاثير محدود، وربما لا يكون لها تاثير على اسواق النفط.

وتبنت المملكة سياسة بيع اسهم كبرى الشركات التي تملكها الحكومة.

والعام الماضي سمح السوق المالي السعودي لاول مرة للبنوك الاجنبية وشركات الوساطة المالية وإدارة الصناديق والتامين بالاستثمار مباشرة في مؤشر تداول لجميع الاسهم بشرط مطابقة متطلبات معينة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب