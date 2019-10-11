هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 05:44 م

مقاتلون من فصائل سورية موالية لتركيا يعبرون الحدود باتجاه الاراضي السورية الجمعة في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2019

اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة ان بلاده "لن توقف" عمليتها العسكرية في سوريا ضد المقاتلين الأكراد، رافضا ما وصفه ب"تهديدات" الدول الأخرى.

وقال اردوغان في خطاب في اسطنبول "مهما يقول البعض، لن نوقف هذه الخطوة التي بدأناها" ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

وأضاف "الآن تأتينا التهديدات من اليمين ومن الشمال، ويطلبون منا أن نوقف هذه" العملية.

وأكد "لن نتراجع ... سنواصل هذه المعركة حتى يذهب جميع الإرهابيين جنوب مسافة ال32 كلم بعيدا عن حدودنا وهو الحد الذي تحدث عنه (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب نفسه".

وشنت تركيا عملية الاربعاء ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا والتي تعتبرها فرعا "إرهابيا" للمسلحين الأكراد المتواجدين على أراضيها.

وتهدف العملية إلى إقامة منطقة آمنة تبقي الوحدات الكردية بعيدا عن حدودها، وهي الفكرة التي تحدث عنها ترامب علنا بداية العام.

إلا أن ترامب وغيره من الحلفاء الغربيين انتقدوا بشدة العملية ضد المقاتلين الأكراد الذي كانوا على خط الجبهة في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الأخيرة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك