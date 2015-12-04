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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2015 06:48 ص 04 ديسمبر 2015 - آخر تحديث - 06:48

نائب الرئيس الاميركي السابق ديك تشيني خلال مراسم ازاحة الستار عن تمثال نصفي له في مقر الكونغرس، الخميس 3 كانون الاول/ديسمبر 2015

وضع تمثال نصفي لديك تشيني الذي شغل منصب نائب الرئيس الاميركي من 2001 الى 2009 الخميس في مجلس الشيوخ في تقليد متبع للذين يشغلون هذا المنصب.

لكن في اشارة الى ان جروح حرب العراق لم تندمل وتبعات عهد جورج بوش الابن لم تنته، لم يحضر حفل ازاحة الستار عن تمثال واحد من اكثر نواب الرؤساء الاميركيين اثارة للجدل سوى ديموقراطي واحد هو نائب الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال الجمهوري تشيني "يوما في مستقبل بعيد سيمر شخص امام بالقرب من تمثال تشيني وسيحاول ان يتذكر شيئا ما عن هذا الرجل (...) اريدهم ان يعرفوا شيئا واحدا هو انه كان يؤمن باميركا".

واشاد الرئيس السابق جورج بوش الذي عاد الى واشنطن في خطوة نادرة، بنائبه. وقال ان "ديك وقف الى جانبي ثماني سنوات وفعل ما يجب ان يفعله لهذا البلد". واضاف "انني سعيد لان تمثاله سيزين الى الابن ممرات للديموقراطية هذه".

ونائب الرئيس الاميركي وفق الدستور هو رئيس مجلس الشيوخ. وهو منصب فخري ما لم ينقسم المجلس الى مجموعتين متساويتين تماما بين الجمهوريين والديموقراطيين، ليدعى عندها الى التصويت للحصول على اغلبية.

والتمثال الرخامي الذي نحته وليام بيريندز انضم الى تماثيل 44 نائبا سابقا لرؤساء اميركي في الجناح الشمالي الذي يضم مجدلس الشيوخ في الكابيتول مقر الكونغرس.

اف ب-تي في/اا

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب