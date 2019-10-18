هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أكتوبر, 2019 05:02 م

اسبر خلال لقاء مع الصحافيين في واشنطن في 28 اب/اغسطس 2019

نبه وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر الجمعة الى أن الولايات المتحدة تواصل انسحابها من شمال سوريا ولن يساعد أي جندي اميركي في اقامة "المنطقة الآمنة" بين القوات الكردية وتركيا.

واوضح إسبر أن القوات الاميركية ستظل على اتصال بتركيا وقوات سوريا الديموقراطية التي دعمتها واشنطن في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.

ومن المقرر إقامة منطقة آمنة بين تركيا والمقاتلين الأكراد في شمال سوريا وفق اتفاق أعلنه الخميس نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وافقت بموجبه أنقرة على تعليق توغّلها في شمال سوريا لخمسة أيام.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعطى عمليا ضوءا أخضر للعملية التركية بسحبه وحدات خاصة أميركية أميركية من المنطقة تعمل مع المقاتلين الأكراد.

وأعلن لاحقا سحب كل القوات الأميركية من شمال شرق سوريا والبالغ عديدها ألف جندي.

وقال إسبر في بيان إن "الولايات المتحدة تواصل سحب قواتها من شمال شرق سوريا وفق ما أُعلن سابقا".

وتابع "لن تشارك أي قوات برية أميرية في إقامة المنطقة الآمنة".

لكن مسؤولا كبيرا في البنتاغون اوضح أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة من الجو للتأكد من امن السجون التي تضم معتقلين من التنظيم المتطرف.

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