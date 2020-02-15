هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 11:53 ص

طائرة إف-15 سعودية لدى هبوطها في قاعدة خميس مشيط العسكرية على بعد 880 كلم عن الرياض، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن السبت عن سقوط طائرة مقاتلة تابعة له في محافظة الجوف في اليمن، بعد إعلان سابق للمتمردين الحوثيين حول إسقاط الطائرة.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "عند الساعة 23,45 من مساء يوم الجمعة سقطت طائرة مقاتلة من نوع تورنيدو تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني".

ولم يوضح التحالف سبب سقوط الطائرة أو مصير طاقمها.

وكان المتمردون الحوثيون اعلنوا ليل الجمعة السبت عن "إسقاط طائرة تورنيدو بصاروخ أرض جو متطور"، بحسب ما نقلت قناة المسيرة المتحدثة باسمهم.

وقال المتحدّث باسم قوّات المتمردين يحيى سريع في تصريحات نقلتها المسيرة "سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك".

وتحدثت قناة المسيرة السبت عن عدد من الغارات الجوية، مشيرة إلى إن "طيران العدوان استهدف المواطنين أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها في مديرية المصلوب" في محافظة الجوف.

وقالت القناة إن الغارات تسببت بسقوط "عشرات القتلى والجرحى".

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به، وقد تصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

وكان التحالف أعلن الأربعاء أنّه بدأ إجراءات قانونية بحق عناصره المتورطين في عمليات تخالف القانون الدوليّ الإنساني في هذا البلد، حيث نددت الأمم المتحدة بوقوع "العديد" من جرائم الحرب.

وهو أول إجراء من نوعه يتخذه التحالف العسكري الذي يضم الإمارات أيضا، والذي تدخل في النزاع في آذار/مارس 2015 دعما للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي وحكومته ، بعد أشهر من سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء.

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