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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 04:48 ص 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 04:48

عناصر أمن باكستانيون يفرضون طوقا على موقع تفجير انتحاري في كويتا بجنوب غرب البلاد في 24 نيسان/أبريل 2018 (afp_tickers)