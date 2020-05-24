هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2020 04:52 ص

نقل مصدر قضائي طلب عدم كشف اسمه عن القاضي عادل عبد السلام جمعة قوله انه يحق للمحكمة اصدار الحكم لان طرف الدفاع سبق ان ادلى بدلوه في جلسة سابقة.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت عفوا عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الفطر، بينهم ضابط أمن سابق مسجون لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في 2008، كما ورد في الجريدة الرسمية.

وكان حكم في 2010 على ضابط الأمن السابق محسن السكري بالسجن 25 عاما لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، سوزان تميم في دبي.

وكشفت محاكمته أنه عمل بأمر من عشيق تميم التي كانت تبلغ من العمر 30 عاما، قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى، لقاء مليوني دولار.

وحكم على هشام طلعت القريب من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السبق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة في 2011، بالسجن 15 عاما قبل أن يستفيد في 2017 من عفو لأسباب صحية.

وكانت محكمة البداية حكمت في 2008 على الرجلين بالإعدام قبل أن يخفف الحكمان في الاستئناف.

وشمل العفو الذي أصدره الرئيس المصري السبت 3157 سجينا.

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