هذا المحتوى تم نشره يوم 16 يناير, 2020 01:58 م

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في مؤتمر صحافي في طرابلس في 15 كانون الثاني/يناير 2020

أعلنت رئاسة حكومة الوفاق الليبية الخميس أن رئيسها فايز السراج سيشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر عقده في برلين.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن السراج أكد مشاركته في المؤتمر خلال اجتماع ضم وزراء ومسؤولين وعسكريين.

في المقابل لم يؤكد خصمه المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، مشاركته.

والخميس وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بنغازي للقاء حفتر.

وتؤكد الأمم المتحدة أن مؤتمر برلين يهدف إلى وضع حد للانقسام الدولي حول ليبيا وللتدخل في شؤونها.

والأربعاء ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسرة الدولية تقديم "دعم قوي" للمؤتمر المقرّر عقده في برلين الأحد حول السلام في ليبيا، مطالباً كذلك طرفي النزاع في البلد الغارق في الحرب بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما، وذلك في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

وكان قد تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بمبادرة من روسيا وتركيا وافقت حكومة الوفاق الإثنين على بنوده، إلا أن حفتر رفض توقيعه.

ونقل بيان نشرته رئاسة حكومة الوفاق على فيسبوك عن السراج قوله "لقد وقعنا منفردين على بيان وقف إطلاق النار المقدم من الجانب التركي والروسي، ولقد رأينا في هذه المبادرة خطوة أولى نحو حل الأزمة وتحقيق الامن والاستقرار، وتواصلنا مع كافة القوى السياسية والعسكرية وكان هناك دعم جماعي لهذه الخطوة".

وتابع السراج أن حفتر اختار "عدم التوقيع وطلب مهلة من أجل المماطلة"، معتبرا أن موقف الأخير يندرج في إطار "محاولات نسف مؤتمر برلين قبل أن ينعقد".

وكان وقف إطلاق النار قد دخل الأحد حيّز التنفيذ، ولا يزال قائما على الرغم من تبادل الجانبين الاتهامات بخرقه.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011 نزاعاً بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس، وقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

وحكومة الوفاق مدعومة من تركيا التي نفت مؤخرا أن تكون قد وافقت على نشر قوات في ليبيا، فيما تدعم مصر والإمارات والسعودية حفتر.

وتفيد تقارير بأن روسيا تزود حفتر بالأسلحة والمال والمرتزقة، وهو ما تنفيه موسكو.

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