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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 11:29 ص 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:29

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدلي بصوته في مكتب اقتراع في موسكو خلال انتخابات محلية في 9 ايلول/سبتمبر.

ألغت لجنة انتخابية محلية الخميس انتخاب حاكم مؤيد للكرملين بعد عمليات تزوير كثيفة اعترفت بها اللجنة الانتخابية الفدرالية، ما يشكل سابقة في انتخابات على هذا المستوى منذ وصول فلاديمير بوتين الى الحكم.

وكانت اللجنة الانتخابية الروسية أوصت الأربعاء بإلغاء الانتخاب على إثر مخالفات كثيرة تشكل إحراجا للسلطة التي تواجه نقمة اجتماعية مرتبطة باصلاح رواتب التقاعد.

وقد اندلعت هذه الأزمة الاثنين بعد فوز مرشح الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" في منطقة بريمورسكي كراي (اقصى الشرق) في الدورة الثانية.

وكان الحاكم المنتهية ولايته اندريي تاراسينكو أزاح الشيوعي اندريه ايتشينكو متقدما بنقطة واحدة في النتائج شبه النهائية، مما أثار اتهامات بالتزوير وتظاهرات في فلاديفوستوك.

والاحد كانت كل المؤشرات تدل على أن ايتشينكو سيفوز بمنصب الحاكم الى ان تغيرت النتائج فجأة خلال الليل وأتاحت لتاراسينكو اعلان الفوز.

وكانت تلك الدورة الثانية من الانتخابات بعدما فشل تاراسينكو في تجاوز نسبة 50% من الاصوات في وقت سابق هذا الشهر.

ووافق تاراسينكو الخميس على الغاء التصويت، فيما أعلن منافسه الشيوعي انه سيرفع أمام القضاء دعوى استئناف هذا القرار، معتبرا انه فاز في الواقع بهذه الانتخابات.

وفي موسكو، رحبت رئيسة اللجنة الانتخابية الاتحادية، إيلا بامفيلوفا، بقرار "مناسب" معربة عن الأمل في أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة.

وأضافت في تصريح لوكالات الأنباء الروسية ان على المرشحين "أن يثبتا انه لم تصدر اي تعليمات للقيام بعمليات تلاعب محتملة" بالاصوات.

وكانت اللجنة الانتخابية اكدت الاربعاء انها لاحظت، من بين امور اخرى، حالات "ناخبين ارغموا على التوجه الى مكاتب التصويت" و"عمليات شراء اصوات من قبل المرشحين" خلال انتخابات الأحد.

وعلى صعيد البلاد، تميزت الانتخابات الاخيرة المحلية والاقليمية بتراجع الحزب الحاكم "روسيا الموحدة" -الاكبر خلال هذه الانتخابات منذ 10 سنوات- على خلفية استياء ناجم عن الاعلان عن رفع سن التقاعد عما قريب.

وفي ثلاث مناطق اخرى، سيحاول نواب من روسيا الموحدة الاحد الاحتفاظ بولايتهم النيابية خلال دورة ثانية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب