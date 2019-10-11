هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 09:01 ص

تستعد اليابان لمواجهة الإعصار هاغيبيس في نهاية الأسبوع الجاري مما أجبرها على تأجيل نشاطات رياضية، بينما دعت السلطات السكان إلى اتخاذ "تدابير وقائية" من أجل حماية أنفسهم من قوة العاصفة.

ووصفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الجمعة الإعصار بـ"القوي جدًا"، أي أقل بقليل من المستوى الأقصى الذي كانت أعلنت عنه الخميس عندما أشارت إلى أنه يعادل إعصارا من الفئة الخامسة.

وتوقعت الوكالة أن يقترب "هاغيبيس" من طوكيو السبت. وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية هطول امطار غزيرة صباح السبت مصحوبة برياح عاتية قد تبلغ سرعتها 216 كيلومترا في الساعة قبل ساعات قليلة من وصول الإعصار الذي سيضرب وسط اليابان وشرقها المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية "رياحًا مفاجئة وعنيفة" من السبت إلى الأحد في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحافي خاص بالسكان المعنيين بالإعصار هاغيبيس "نطلب منكم اتخاذ تدابير وقائية" قبل وصول الإعصار "من أجل حماية حياتك وحياة المقربين منكم".

ومن المتوقع هطول أمطار قياسية في بعض المناطق، قد تبلغ كميتها 500 ملم خلال 24 ساعة في منطقة طوكيو وحتى 800 ملم في وسط البلاد، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

- الحكومة في حالة تأهب -

في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي، تعرضت منطقة طوكيو للإعصار فاكساي القوي الذي رافقته رياح بلغت سرعتها مئتي كيلومتر في الساعة.

وتسبب "فاكساي" بمقتل شخصين على الأقل وجرح أكثر من مئة آخرين وتدمير عشرات الآلاف من المنازل والعديد من البنى التحتية الكهربائية.

وفي تشيبا (الضواحي الشرقية الكبيرة لطوكيو)، قطع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل، ولم يكن من الممكن إعادة التيار لأكثر من أسبوعين لعدة عشرات الآلاف من الناس.

وأكدت الحكومة اليابانية التي واجهت انتقادات شديدة بسبب إدارتها للإعصار فاكساي، الجمعة أنها في حالة تأهب.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمر المسؤولين "باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سلامة الناس"، خصوصا بـ"التعاون الوثيق" مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وشهدت وسائل النقل حالة من الفوضى بينما كان العديد من اليابانيين يخططون للسفر بالقطارات والطائرات خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، إذ إن الإثنين المقبل هو يوم عطلة في اليابان.

وألغت الشركتان الجويتان الرئيسيتان "جابان إيرلاينز" (جال) و"أول نيبون إيروايز" (آنا) مئات من الرحلات التي كانت مقررة السبت، لا سيما على خطوطهما الداخلية.

كما ألغيت جميع الرحلات التي كانت مقررة السبت بالقطارات الفائقة السرعة (شينكانسن) بين طوكيو وناغويا، وكذلك بين ناغويا وأوساكا (غرب) اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

- ارتباك في برامج فورمولا ومونديال الركبي -

وألغى منظمو سباق جائزة اليابان الكبرى المرحلة السابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سوزوكا، بالقرب من ناغويا (وسط) الجمعة البرنامج الذي كان مقررا السبت بأكمله وخصوصا التجارب الرسمية.

وأكد المنظمون في بيان صحافي "نظرا للتأثير المتوقع لإعصار هاغيبيس، قررت موبيليتايلاند (التي تملك الحلبة) والاتحاد الياباني للسيارات إلغاء جميع الأنشطة المقررة يوم السبت 12 (تشرين الأول) أكتوبر" لضمان "سلامة المتفرجين والمتنافسين".

كما أرغم الإعصار هاغيبيس المسؤولين عن بطولة العالم للركبي التي تنظم في اليابان، على إلغاء مباراتي انكلترا مع فرنسا، ونيوزيلندا مع إيطاليا اللتين كانتا مقررتين السبت ضمن دور المجموعات وكان يتوقع أن يحضرهما أكثر من 115 ألف متفرج، ما أثار خيبة أمل كثيرين.

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