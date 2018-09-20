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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 04:30 ص 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 04:30

سكان ورجال انقاذ يبحثون عن ناجين بعد انزلاق التربة الناجم عن امطار في قرية بجزيرة سيبو الفيليبينية في 20 ايلول/سبتمبر.

قتل ستة اشخاص على الاقل واعتبر عشرات آخرون في عداد المفقودين اثر انزلاق تربة في جزيرة سيبو السياحية في وسط الفيليبين بسبب الامطار الموسمية التي غمرت الخميس نحو عشرة منازل.

وتأتي هذه الكارثة الطبيعية الجديدة بعيد مرور الاعصار مانغخوت الذي أوقع 88 قتيلا على الاقل في شمال البلاد وخصوصا اثر انزلاق آخر للتربة بحسب حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة بعد سحب جثث اخرى في منطقة ايتوغون.

وفي جزيرة سيبو كان رجال الانقاذ يعملون صباحا في محاولة للعثور على ناجين في قرية تينا-ان.

وبعد أيام من الامطار الغزيرة انهار منحدر نحو الساعة السادسة صباحا (22,00 ت غ الاربعاء).

وتم نقل الناجين في سيارات اسعاف فيما جمعت جثث الضحايا في كنيسة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني خوليوس ريغنر لوكالة فرانس برس إنه "هناك 64 مفقودا، وقتل ستة أشخاص وأصيب تسعة بجروح طفيفة". وأضاف ان نحو مئة رجل انقاذ يعملون في المكان ويستخدمون معدات ثقيلة.

وكان الناطق اشار في وقت سابق الى سقوط ثلاثة قتلى على الاقل قائلا إن هناك "ما بين 10 و15 منزلا او مسكنا في المنطقة".

وبحسب مسؤول الدفاع المدني في المنطقة فان انزلاقات التربة نادرا ما تحصل في سيبو.

في موازاة ذلك تتواصل أعمال البحث في منطقة ايتوغون المنجمية في شمال الفيليبين التي عبرها السبت الاعصار مانغخوت الذي دمر منازل وخرب أراض زراعية. وقتل عدد من الضحايا في انزلاق تربة كبير في بلدة ايتوغون في جزيرة لوسون.

ويضرب الفيليبين سنويا نحو عشرين اعصارا توقع مئات القتلى وتزيد من مستوى الفقر.

وكان هايان، أحد اقوى الاعاصير، ضرب وسط الارخبيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 موقعا أكثر من 7350 قتيلا ومفقودا وحرم نحو أربعة ملايين شخص من المساكن.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب