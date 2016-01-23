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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2016 07:12 ص 23 يناير 2016 - آخر تحديث - 07:12

يلتقي نائب الرئيس الاميركي جو بايدن السبت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو للبحث في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، وذلك غداة توجيهه انتقادات حادة الى انتهاك حرية التعبير في تركيا.

وكان بايدن حمل بعنف الجمعة في اليوم الاول من زيارته لاسطنبول، على الضغوط المفروضة على الصحافة والاصوات المعارضة في تركيا التي قال انها لا يمكن ان يضرب بها المثل في مجال حرية التعبير.

وقال بايدن في مستهل لقائه مع ممثلين عن المجتمع المدني التركي بحضور ستة اكاديميين ورؤساء تحرير وصحافيين اتراك مقربين من المعارضة "عندما يتم ترهيب وسائل الاعلام او سجن الصحافيين ويتهم اكثر من الف اكاديمي بالخيانة لمجرد انهم وقعوا على عريضة فهذا لا يشكل مثالا جيدا".

ويشن اردوغان منذ الاسبوع الماضي حملة شرسة على الاكاديميين الذين وقعوا عريضة تندد "بالمجازر" قالوا ان الجيش ارتكبها خلال مواجهات مع متمردين اكراد في مدن تركية خضعت لحظر تجول في جنوب شرق البلاد لاكثر من شهر.

وانتهز اردوغان فرصة انفجار نسب الى حزب العمال الكردستاني في مدرسة الجمعة في دياربكر المدينة ذات الغالبية الكردية، لينتقد هؤلاء "الجامعيين المزعومين". وقال انهم "وقفوا في صف الذين شنوا هذا الهجوم الدنيء ضد التلاميذ"

- صحافيون مسجونون -

وخضع حوالى عشرين من هؤلاء الاكاديميين للاستجواب والتوقيف وتعرض بعضهم لعقوبات تاديبية ما اثار الغضب في تركيا والخارج.

وقال بايدن "اذا لم يكن بمقدوركم ان تعبروا عن رايكم او ان تنتقدوا سياسة او تقدموا بديلا من دون خوف من الترهيب والعقاب فهذا يعني ان بلدكم لا يوفر لكم الفرص".

واضاف "هذه ليست افكارا جديدة بالنسبة للشعب التركي وهي مدرجة في دستوركم. نحن نريد ان تشكل تركيا مثالا قويا يحتذى لكل المنطقة حول معنى الديموقراطية الناشطة".

وعبر بايدن عن استيائه خصوصا من توقيف الصحافيين في صحيفة جمهورية جان دوندار وارديم غول منذ حوالى شهرين بتهمة "التجسس".

ويتهم القضاء الصحافيين بتسريب تسجيل فيديو لاعتراض شاحنات للاستخبارات التركية في 14 كانون الثاني/يناير 2014، تنقل اسلحة مرسلة الى مسلحي المعارضة السورية. وتحدث اردوغان في قضيتهما ايضا عن "خيانة".

والتقى بايدن زوجة دوندار وابنه. وقال الشاب ايجي دوندا "قال لي (بايدن) ان والدي شجاع جدا ويجب ان افتخر به"، كما نقلت وكالة الانباء التركية جهان.

وتحتل تركيا المرتبة 149 على لائحة من 180 بلدا في الترتيب العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود. وهي تتقدم على روسيا التي تأتي في المرتبة 152.

ويفترض ان يجري الحديث مجددا خلال اللقاء عن الاتهامات الغربية لتركيا بالتساهل مع متطرفين يقاتلون النظام في سوريا. وكان بايدن صرح علنا في 2014 ان انقرة تسلح هذه المجموعات. ورد اردوغان بعنف وحصل على اعتذارات.

وانضمت تركيا الصيف الماضي الى التحالف ضد الجهاديين. لكن وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر رأى الخميس ان انقرة تستطيع ان تبذل "مزيدا" من الجهود لمكافحة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.

وزار بايدن الجمعة ايضا موقع الهجوم الانتحاري الذي نسبته انقرة الى الجهاديين واودى بحياة عشرة سياح المان في اسطنبول.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب