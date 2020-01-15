هذا المحتوى تم نشره يوم 15 يناير, 2020 10:19 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة أمام البرلمان في قاعة مانيج للمعارض في وسط مدينة موسكو في 15 كانون الثاني/يناير 2020.

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء اجراء استفتاء على تعديل الدستور الروسي بحيث يزيد من سلطات البرلمان ويبقي في الوقت ذاته على نظام رئاسي قوي في البلاد.

وصرح بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان "أعتبر أنه من الضروري قيام مواطني البلاد بالتصويت على مجموعة كاملة من التعديلات المقترحة على دستور البلاد"، دون أن يحدد تاريخا للتصويت.

وقال "لن نكون قادرين على بناء روسيا قوية مزدهرة إلا على أساس احترام الرأي العام. ... سنعمل معاً على تغيير الحياة نحو الأفضل".

ودعا بوتين إلى تعزيز صلاحيات البرلمان لجعل المشرعين مسؤولين عن اختيار رئيس الوزراء وأبرز الوزراء.

وقال إن دور حكام المحافظات سيتعزز أيضا رغم أن روسيا ستحافظ على نظامها الرئاسي. وقال بوتين "يجب أن تظل روسيا جمهورية رئاسية قوية".

أجرت روسيا آخر استفتاء عام 1993 عندما تبنت الدستور تحت حكم بوريس يلتسين سلف بوتين.

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