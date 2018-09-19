ترامب يعلن تحقيق "تقدم عظيم" بشأن الخلاف مع كوريا الشمالية
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الرئيس الاميركي دونالد ترامب في حديقة البيت الابيض في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاربعاء أن "تقدما عظيما" تحقق بشأن الخلاف مع كوريا الشمالية، وذلك غداة القمة بين الكوريتين التي عقدت في بيونغ يانغ.
وقال الرئيس الاميركي من حدائق البيت الابيض قبل أن يستقل الطائرة متوجها الى الولايات الواقعة جنوب شرق البلاد التي ضربها الاعصار فلورنس "نحقق تقدما عظيما بشأن كوريا الشمالية".
وتابع ترامب "تذكروا شيئا : قبل ان أصبح رئيسا كان الكثيرون يعتقدون أن الحرب مع كوريا الشمالية لا بد واقعة".
وقال أيضا "إن العلاقات اليوم، على الاقل على المستوى الشخصي، ممتازة"، متجنبا الدخول في تفاصيل هذا الملف المعقد، خاصة ما يتعلق بنزع السلاح النووي.
وكان الزعيمان الكوريان، كيم جونغ أون ومون جاي إن، أعربا بعد لقائهما في عاصمة كوريا الشمالية عن عزمهما على اتخاذ مبادرات ثنائية للتقريب بين البلدين.
كما أعلن الزعيم الكوري الشمالي عزمه على القيام بزيارة قريبة الى سيول، وموافقته على إغلاق موقع تجارب لاطلاق صواريخ بحضور مراقبين دوليين.
وكان البيت الابيض أعلن مطلع الشهر الحالي استعداده لعقد لقاء ثان بين ترامب وكيم جونغ أون، ولكن من دون تحديد أي موعد أو مكان.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب