هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 08:57 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن في 27 كانون الثاني/يناير2020

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّ الولايات المتّحدة "قريبة جداً" من إبرام اتّفاق سلام مع حركة طالبان المتمرّدة في أفغانستان، وذلك بعيد إعلان واشنطن أنّها توصّلت مع الحركة المتمرّدة إلى هدنة لمدة أسبوع.

وقال ترامب في مقابلة ضمن برنامج "رودكيل ويذ جيرالدو" الإذاعي "أعتقد أنّنا قريبون جداً منه. أعتقد أنّ هناك فرصاً جيّدة للتوصّل لاتّفاق وسنرى".

لكنّ الرئيس الأميركي أكّد في الوقت نفسه أنّ "هذا لا يعني أنّه سيكون لدينا حتماً اتّفاق، ولكنّنا سنعلم خلال الأسبوعين المقبلين".

وأتى تصريح ترامب بعيد إعلان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أنّ بلاده توصّلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة موقتة تمتد أسبوعاً.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن الأربعاء أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلمه بحدوث "تطورات هامة" في المفاوضات مع طالبان. وأكد بومبيو ذلك أمام صحافيين رافقوه على متن الطائرة التي أقلّته إلى مؤتمر ميونخ للأمن.

غير أنّ الرئيس الأميركي لم يكن واضحاً بشأن ما إذا كان الاتفاق مع طالبان الذي يتحدّث عنه هو هدنة مؤقّتة أو اتفاق سلام دائماً.

وقال ترامب "نحن نجري حواراً جيداً جداً وسنرى وسنعرف خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين"، مؤكّداً أنّ متمرّدي طالبان "هم أيضاً يرغبون بإبرام اتفاق".

وانخرطت واشنطن والمتمردون في مفاوضات منهكة تتواصل منذ أكثر من عام، جرى خلالها البحث في وضع حدّ للحرب التي صارت الأطول في تاريخ حروب الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أفغان وأميركيين أنّ ترامب أعطى موافقته المشروطة على عقد اتفاق مع طالبان لبدء سحب القوات الأميركية من أفغانستان.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك