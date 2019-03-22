هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 06:21 م

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة في مقابلة تلفزيونية محاولته التشكيك في التحقيق حول وجود صلات بين حملته الانتخابية عام 2016 وروسيا والذي من المتوقع أن تنشر نتائجه قريبا.

ومنذ بدء التحقيق الذي قاده المحقق الخاص المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" روبرت مولر منذ ما يقارب العامين، أصر ترامب على أنه مجرد "مطاردة" و"خدعة".

وفي مقابلة مع قناة فوكس الجمعة وصف ترامب التحقيق بأنه "هراء".

وأشار مولر الى أن عملاء روس حاولوا التأثير على الانتخابات لصالح ترامب، كما ظهر أيضا أن ترامب كان يبحث في صفقة عقارية ضخمة محتملة في موسكو العام ذاته، رغم نفي ذلك سابقا.

ومع ذلك يبقى من غير المعروف ان كان مولر سيجد أي دليل يربط بين ترامب والكرملين، وهو يحقق أيضا في مزاعم بأن ترامب حاول عرقلة العدالة عن طريق إعاقة التحقيق.

ومن المتوقع ان يسلم المحقق الخاص تقريره إلى النائب العام ويليام بار في المستقبل القريب، وسيقرر بار بعد ذلك ما الذي سيتم نشره، رغم ضغوط سياسية هائلة لنشر نتائج التحقيق كاملة.

وفي مقابلته مع فوكس كرر ترامب محاولته رفض شرعية مولر واصفا إياه بأنه "رجل لم ينتخب بأي اصوات (...) سيقوم بكتابة تقرير عني".

وأضاف "الناس لن يتحملوا ذلك".

ودافع ترامب عن نفسه ضد المزاعم بعرقلة العدالة وقال "لم يكن هناك أي تواطؤ (...) هذا كان خدعة. لكن (ترامب) تمت اعاقته وهو يكافح الخداع. حسنا. فكروا بهذا لثانية".

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