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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2015 01:35 م 30 مايو 2015 - آخر تحديث - 13:35

قريب أحد الضحايا يصلي في موقع التفجير الانتحاري عند مسجد العنود في الدمام

دعا فرع لتنظيم الدولة الاسلامية كان تبنى هجومين على مساجد للشيعة في السعودية خلال اسبوع، السبت الى شن هجمات جديدة ضدهم وذلك في تسجيل صوتي تم بثه على الانترنت.

وجاء في التسجيل الذي نسب الى "ولاية نجد" ان التنظيم الجهادي "امر جنوده في كل مكان بقتل اعداء الدين وخاصة الروافض".

وكان هجوم انتحاري استهدف الجمعة مصلين شيعة في المملكة العربية السعودية، هو الثاني خلال اسبوع واحد، تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف، رغم تشديد الاجراءات الامنية.

وقتل ثلاثة اشخاص على الاقل بينهم انتحاري في انفجار سيارة مفخخة امام مسجد شيعي خلال صلاة الجمعة في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية في السعودية، كما اعلنت وزارة الداخلية السعودية مشيرة الى انها احبطت هجوما اكبر.

وفي التسجيل الذي تم بثه في وقت متاخر الجمعة على يوتيوب اشار رجل الى الشيعة بانهم "روافض مرتدون عن الاسلام محاربون لدين الله"، مضيفا "واجب علينا قتلهم وتشريدهم وتطهير الارض من رجسهم".

كما وجه صاحب التسجيل انتقادات الى السعودية حول فشلها في حماية حدودها من المتمردين الحوثيين في اليمن الذين تقود السعودية حملة عسكرية عربية ضدهم منذ اذار/مارس.

من جهته، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيف راتكي "نندد بوحشية الارهابيين الذين يرتكبون اعمال عنف في اماكن عبادة"، مضيفا ان "اعمال العنف هذه تبرز مدى احتقار الارهابيين للحياة البشرية".

واضاف راتكي ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب السعودية ضد العنف وتواصل التزامها العمل مع الحكومة السعودية وشركائنا الدوليين لمكافحة التطرف العنيف في المنطقة".

وشهدت المناطق ذات الغالبية الشيعية في شرق المملكة منذ 2011 احتجاجات وهجمات استهدفت قوى الامن ما ادى الى مقتل نحو عشرين شابا شيعيا.

وكثفت السلطات السعودية في الاشهر الاخيرة حملاتها ضد متشددين سنة يشتبه في تخطيطهم لهجمات من اجل "اشعال التوتر الطائفي".

ويؤكد التنظيم الاسلامي المتطرف بالرغم من عدائه الحاد للشيعة، ان السعودية لم تتدخل في اليمن الا لارضاء الغربيين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب