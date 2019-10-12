هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 01:21 م

قادة عسكريون يتفحصون أسلحة وذخيرة عثر عليها لدى مقاتلين من بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا بتاريخ 3 تموز/يوليو 2019

قُتل ما لا يقلّ عن ثلاثة جنود وأربعة مدنيين في هجمات نُسبت إلى مقاتلين جهاديين في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفاد سكان وميليشيات محلية فرانس برس السبت.

وهاجم مساء الجمعة مقاتلون يُشتبه بأنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، موقعاً عسكرياً في مدينة غاجيغانا على بعد حوالى خمسين كيلومتراً من عاصمة ولاية بورنو، مايدوغوري.

وصرّح باباكورا كولو، عنصر ينتمي إلى ميليشيا تقاتل الجهاديين إلى جانب الجيش، أن "المسلحين قتلوا جنديين اثنين ومدنياً أثناء المواجهة واستولوا على آلية عسكرية".

وكانوا قد وصلوا قرابة الساعة 18,00 (17,00 ت غ) في ثلاث آليات مجهزة بمدافع رشاشة وفتحوا النار على الجنود الذين ردّوا، بحسب أحد سكان غاجيغانا.

وأكد أن "جنديين قُتلا، وقُتل أيضاً أحد السكان".

وفي وقت سابق الجمعة، كان متمردون نفذوا هجوماً على مواقع عسكرية في بلدة تونغوشي الواقعة على بعد 12 كيلومتراً، ما أدى إلى مقتل جندي وثلاثة من السكان.

وأكد باباكورا كولو أن "ثلاثة مدنيين وجندياً قُتلوا في هجوم تونغوشي" موضحاً أن المهاجمين استولوا أيضاً على شاحنة صغيرة تابعة للجيش.

وبحسب أومارا كياري، أحد سكان تونغوشي، تمّ دفن جثامين المدنيين الثلاثة صباح السبت، فيما أعيد جثمان الجندي إلى مايدوغوري.

وتعرضت غاجيغانا وتونغوشي لهجمات متكررة نفّذها جهاديو حركة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا.

ويأتي هجوما الجمعة غداة معارك عنيفة بين القوات الإقليمية لمكافحة الجهاديين وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا على مشارف مونغونو في ولاية بورنو، أدت إلى مقتل جنديين تشاديين وعدد من المتمردين، بحسب مصادر متطابقة.

وخلال عشر سنوات، أدى النزاع إلى مقتل 35 ألف شخص وتسبب بنزوح مليوني شخص في شمال شرق نيجيريا. وامتدّت أعمال العنف إلى النيجر وتشاد والكاميرون، لذلك تمّ تشكيل قوة عسكرية إقليمية لمحاربة المتمردين.

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