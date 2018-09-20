كورتز يؤكد عقد "قمة خاصة" في تشرين الثاني/نوفمبر محورها بريكست
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المستشار النمساوي سيباستيان كورتز لدى وصوله الى سالزبورغ للمشاركة في قمة اوروبية غير رسمية في 20 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
اكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الخميس ان "قمة خاصة" ستعقد في تشرين الثاني/نوفمبر لانهاء المفاوضات الصعبة حول تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والتي كان مقررا ان تختتم منتصف تشرين الاول/اكتوبر.
وصرح كورتز للصحافيين لدى وصوله الى قمة اوروبية غير رسمية في سالزبورغ "تم التوصل الى اتفاق: ستعقد قمة خاصة في تشرين الثاني/نوفمبر وسيدعم رؤساء الدول والحكومات هذا الامر".
ولم يدل المستشار بموعد محدد، لكن رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك كان اوضح الاربعاء انه سيقترح عقد القمة "منتصف تشرين الثاني/نوفمبر".
وكان القادة الاوروبيون الـ27 ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتمعوا الاربعاء في اطار عشاء غير رسمي، وحمل كل طرف الاخر مسؤولية تقديم تنازلات لانهاء المفاوضات حول بريكست المقرر نهاية اذار/مارس 2019.
وسيلتقي القادة الاوروبيون الخميس من دون مشاركة ماي لتحديد استراتيجيتهم قبل الاسابيع الاخيرة من المفاوضات.
وعرضت ماي لهم مساء الاربعاء موقفها من هذا الملف.
وتوصلت لندن وبروكسل الى تسويات حول غالبية المشاكل المتصلة بخروج لندن من الاتحاد الاوروبي، وخصوصا الفاتورة المالية التي على بريطانيا تحملها، ولكن من دون معالجة قضية الحدود بين ايرلندا واقليم ايرلندا الشمالية التابع للمملكة المتحدة.
وقال كورتز الخميس "اعتقد انكم تعلمون بان المقاربات لا تزال مختلفة جدا".
لكنه تدارك "بعيدا من المناقشة الاعلامية لهذا الموضوع، وخلف المواقف الاعلامية المتصلبة في وسائل الاعلام (...) اعتقد ان الجانبين يدركان انه لا يمكن بلوغ حل إلا اذا قام كل منهما بخطوة نحو الاخر".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب