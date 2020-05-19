هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2020 02:58 م

قوات أمن أفغانية في قندوز في 19 أيار/مايو 2020.

قتل ثمانية جنود أفغان الثلاثاء أثناء محاولتهم صدّ هجوم شرس لطالبان على مدينة قندوز الاستراتيجية في شمال أفغانستان والتي سقطت في قبضة المتمردين مرتين في الماضي، وفق ما أفاد مسؤولون.

وهاجم مقاتلو طالبان عدة مواقع للقوات الحكومية على أطراف المدينة بعد منتصف ليل الاثنين، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة "بدعم من القوات الجوية، تم صد هجومهم"، مضيفة أن القتال استمر لعدة ساعات.

وأفاد وزير الدفاع أسدالله خالد، الذي زار قندوز في وقت لاحق الثلاثاء، الصحافيين أن طالبان تعرّضت "لخسائر فادحة" بينما "خسرنا للأسف كذلك ثمانية جنود بواسل".

وقتل ثلاثة مدنيين وأصيب 55 بجروح في أعمال العنف التي هزّت المدينة، بحسب ما أفاد مدير الصحة في ولاية قندوز إحسان الله أفضلي.

وأضاف أن ضربة جوية تسببت بأضرار جزئية في عيادة في منطقة شاردارا القريبة، لكن بدون تسجيل ضحايا.

وقال لفرانس برس "يتلقى مصابون من مقاتلي طالبان العلاج في هذه العيادة كذلك".

واشتبك الجانبان مرارًا في المناطق الريفية خلال الأشهر الأخيرة، لكن محاولة دخول مدينة كبيرة مثل قندوز تعتبر تصعيدا خطيرا.

وجاءت أعمال العنف الأخيرة بعد إعلان الرئيس أشرف غني الأسبوع الماضي استئناف الهجمات ضد المتمردين بعد سلسلة اعتداءات دامية.

وردّت طالبان بتعهدها تكثيف هجماتها ضد قوات الأمن الأفغانية.

وصرّح المتحدث باسم الجيش في شمال أفغانستان هادي جمال لوكالة فرانس برس أن المسلحين تمكنوا خلال معارك الثلاثاء من الاستيلاء لفترة وجيزة على موقع للجيش الافغاني قبل ان تستعيده قوات الأمن.

وقالت وزارة الدفاع إن 40 مقاتلا من طالبان قتلوا وأصيب 50 بجروح في الهجوم على قندوز.

وغالبا ما يبالغ المسؤولون الأفغان وطالبان في أعداد القتلى والجرحى.

وسيطرت طالبان لفترة وجيزة على قندوز، وهي مدينة استراتيجية غير بعيدة من حدود طاجيكستان، مرتين قبل ذلك في أيلول/سبتمبر 2015 ومرة أخرى بعد ذلك بعام. وفشلت في محاولتها القيام بالأمر نفسه العام الماضي.

- ارتفاع أعداد القتلى المدنيين -

ويأتي الهجوم على المدينة غداة مقتل سبعة من عناصر المخابرات الأفغانية على الأقل في هجوم بسيارة مفخّخة في ولاية غزنة في شرق البلاد.

والأسبوع الماضي، اقتحم مسلحون مستشفى في كابول ما أسفر عن مقتل 24 شخصا بينهم أمهات ورضّع.

وأعقب الهجوم الذي أثار غضبا دوليا تفجير انتحاري استهدف جنازة وأسفر عن مقتل 32 مشيّعا على الأقل.

ونفت طالبان ضلوعها في أي الهجومين رغم أن غني حمّل عناصرها وتنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية.

ويقول مسؤولون إن الهجمات تندرج جميعها في إطار هجوم الربيع غير المعلن.

وارتفعت وتيرة العنف في أفغانستان منذ وقّعت طالبان اتفاقا مع واشنطن في شباط/فبراير، تعهّدت الولايات المتحدة بموجبه سحب جنودها من البلاد مقابل تقديم المتمرّدين ضمانات أمنية.

ويشير محللون إلى أن الاتفاق قوى شوكة طالبان بينما أعلن مسؤولون حكوميون وقوع أكثر من 3800 هجوم منذ التوقيع على الاتفاق، أسفرت عن مقتل 420 مدنيا وإصابة 906 بجروح.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان ( يوناما) في بيان أن طالبان تتحمّل مسؤولية سقوط 208 ضحايا مدنيين الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 25 بالمئة عن نيسان/أبريل 2019.

أما عدد الضحايا المدنيين الذين تسببت قوات الأمن الأفغانية بسقوطهم في نيسان/أبريل فبلغ 172، بزيادة نسبتها 38 بالمئة.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العالم للأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز إن "الأطراف (المتحاربة) التزمت التوصل إلى حل سلمي وعليها حماية جميع الأفغان لا زعزعة تطلعات الناس لانتهاء الحرب".

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