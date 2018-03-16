مقتل عشرة مدنيين في غارات جوية على الغوطة الشرقية (المرصد)
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نازحون من حمورية امام مبان مدمرة جراء قصف قوات النظام السوري في 15 اذار/مارس 2018(afp_tickers)
قتل عشرة مدنيين على الاقل في غارات جوية الجمعة على الغوطة الشرقية قرب دمشق والتي تتعرض لهجوم من قوات النظام السوري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتابع المرصد ان الغارات التي استهدفت بلدة سقبا بعيد منتصف الليل، نفذتها مقاتلات روسية. ونفت موسكو في السابق شن غارات على المنطقة.
وصرح مدير المرصد رامي عبد الرحمن هناك "محاولة لقوات النظام للتقدم باتجاه سقبا".
وأطلقت قوات النظام السوري بدعم من روسيا في 18 شباط/فبراير هجوما عنيفا على المعقل الاخير لفصائل المعارضة على ابواب دمشق. ونجحت في استعادة السيطرة على اكثر من 70% من مساحة الغوطة الشرقية.
وتابع عبد الرحمن "هناك قصف جوي روسي وللنظام على عدة بلدات على الجيب الجنوبي الغربي في الغوطة الشرقية المحاصرة وهو جيب فيلق الرحمن".
الخميس، فر نحو 20 الف من حمورية في جنوب الغوطة الشرقية وضواحيها بعد اسابيع من القصف المركّز وسنوات من الحصار، وذلك امام تقدم قوات النظام.
وشهدت حمورية التي كان النظام استعادها قبلا بشكل تام، هجوما مضادا مساء الخميس لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفيلق الرحمن.
وتابع عبد الرحمن "حمورية استعادها بشكل شبه كامل تحرير الشام وفيلق الرحمن ولكن هناك اشتباكات على اطرافها الشرقية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب