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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 07:01 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 07:01

نازحون من حمورية امام مبان مدمرة جراء قصف قوات النظام السوري في 15 اذار/مارس 2018 (afp_tickers)