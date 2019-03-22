هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 04:09 م

متظاهرون فلسطينيون في شرقي غزة على الحدود مع اسرائيل في الثاني والعشرين من اذار/مارس 2019

قتل فلسطينيان اثنان بنيران الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات "مسيرات العودة" التي شارك فيها الآلاف قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفق ما أعلن الناطق بإسم وزارة الصحة في القطاع.

وقال أشرف القدرة لوكالة فرانس برس "إستشهد مواطنان اثنان برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات مسيرات العودة في الجمعة الحادية والخمسين، أحدهما إثر إصابته برصاصة في الرأس وعمره تقريبا 18 عاما شرق مدينة غزة، والشهيد الثاني شرق مخيم البريج (وسط) إثر إصابته برصاصة في الصدر وعمره نحو 29 عاما".

كما أوضح القدرة أن "55 مواطنا على الاقل أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم رصد ثلاثة انتهاكات بحق الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة، كما أصيب مصور صحافي، إضافة على عشرات الاصابات بالغاز المسيل للدموع".

وشارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات الجمعة، حيث حاول المئات منهم الإقتراب من الجدار الإسمنتي والمعدني الذي يقيمه الجيش الإسرائيلي على الحدود، ورشقوا الحجارة صوب الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

كما أطلق متظاهرون عددا قليلا من الطائرات الورقية المحملة بمواد حارقة، وأشعلوا اطارات السيارات المطاطية.

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