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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 نوفمبر, 2015 09:52 ص 15 نوفمبر 2015 - آخر تحديث - 09:52

الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد مدني (وسط) امام مسجد قبة الصخرة في 5 كانون الثاني/يناير 2015

دعت منظمة التعاون الاسلامي للوقوف "صفا واحدا" ومحاربة الارهاب "العدو الاول للانسانية"، وذلك في بيان ادانة للاعتداءات الدامية التي وقعت في باريس الجمعة وتبناها تنظيم الدولة الاسلامية.

واعلنت المنظمة عبر موقعها الالكتروني ان امينها العام اياد مدني "أدان (...) بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس"، مقدما "أحر التعازي لأسر الضحايا وللحكومة والشعب الفرنسي".

ونبه الامين العام للمنظمة التي تضم 57 دولة وتتخذ من مدينة جدة مقرا، "حكومات العالم والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني (...) الى الحاجة الماسة الى استمرار الوقوف صفا واحدا، والعمل المشترك المتواصل من اجل محاربة آفة الارهاب التي اصبحت العدو الاول للانسانية".

وجدد مدني ادانة الارهاب "انطلاقا من المبادئ الاساسية للدين الاسلامي"، مؤكدا تضامن المنظمة مع فرنسا "في هذه الظروف الصعبة والمؤلمة"، ورافضا هذه الاعمال "التي تنال حق الحياة وتحاول النيل من قيم الإنسانية العالمية بما فيها الحرية والمساواة التي ما فتئت تعززها فرنسا".

وقتل 129 شخصا على الاقثل واصيب 352 بجروح بحسب حصيلة غير نهائية، في سلسلة هجمات نفذها انتحاريون يحملون اسلحة رشاشة في باريس الجمعة، في ما اعتبرها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هجمات ارهابية "غير مسبوقة".

وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداءات مؤكدا ان فرنسا "على رأس قائمة" اهدافه، لا سيما لمشاركتها في الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن، وينفذ ضربات جوية ضد الجهاديين في مناطق سيطرتهم بسوريا والعراق.

وكانت دول عربية ابرزها السعودية ومصر، دانت الاعتداءات في باريس، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفرنسي ورفضها لهذه "الاعمال الارهابية" ووقوفها الى جانب فرنسا في "مكافحة الارهاب" حتى القضاء عليه.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب