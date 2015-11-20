موفد الامم المتحدة الى الصحراء الغربية يبدأ جولة اقليمية هذا الاسبوع
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موفد الامم المتحدة الى الصحراء الغربية كريستوفر روس في الرباط في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2012(afp_tickers)
اعلنت الامم المتحدة الخميس ان موفدها الى الصحراء الغربية كريستوفر روس سيتوجه اعتبارا من نهاية هذا الاسبوع الى المنطقة في محاولة لاحياء مفاوضات السلام بين المغرب وانفصاليي جبهة البوليساريو المدعومين من الجزائر.
وقال متحدث باسم الامم المتحدة ان جولة روس ستستمر حوالى عشرة ايام وسيجري خلالها لقاءات مع مسؤولين في كل من المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووداي الذهب (بوليساريو) ودول اخرى في المنطقة.
وكان المغرب سحب ثقته من روس في 2012 بعدما اتهمه ب"الانحياز"، لكن المبعوث الدولي استأنف جهوده الدبلوماسية في شباط/فبراير الماضي.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى اجراء "مفاوضات صادقة خلال الاشهر المقبلة" بين الاطراف المتنازعة في الصحراء الغربية، مشيرا الى ان يكثف جهوده في هذا الاتجاه.
والصحراء الغربية التي يبلغ عدد سكانها اقل من مليون نسمة، مستعمرة اسبانية سابقة ضمها في 1975 المغرب الذي يقترح حاليا منحها حكما ذاتيا واسعا، بينما البوليساريو المدعومة من الجزائر باجراء استفتاء حول منحها حق تقرير المصير.
وتتمركز بعثة تابعة للامم المتحدة منذ 1991 في المنطقة لمراقبة احترام وقف اطلاق النار بين المغرب وبوليساريو.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب