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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 نوفمبر, 2015 07:23 ص 20 نوفمبر 2015 - آخر تحديث - 07:23

موفد الامم المتحدة الى الصحراء الغربية كريستوفر روس في الرباط في 20 تشرين الاول/اكتوبر 2012 (afp_tickers)