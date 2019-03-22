هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2019 09:14 م

ترامب يتحدث الى الصحافة في حديقة البيت الابيض الاربعاء في 20 اذار/مارس 2019

اختتم المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية وقدّم تقريراً بنتائجه، وفق ما أفاد المدعي العام الأميركي بيل بار الجمعة، منهياً بذلك تحقيقاً استمرّ نحو عامين وتركّز حول الرئيس دونالد ترامب.

وبقي مضمون التقرير سرّياً، لكنّ بار كتب في رسالة إلى الكونغرس أنّه ربما يكون قادراً على تلخيص نتائجه "المبدئية" خلال "هذا الأسبوع".

ورحّب البيت الأبيض الجمعة بتقديم التقرير الذي طال انتظاره، وقالت المتحدثة سارة ساندرز "الخطوات التالية تعود إلى المدعي العام بار، ونحن نتطلّع إلى أن تأخذ العمليّة مجراها. البيت الأبيض لم يتلقّ تقرير المحقق الخاص أو يتم إطلاعه عليه".

ولم تظهر مؤشّرات حول ما إذا كانت هناك اتّهامات في التقرير لترامب أو لأحد أفراد عائلته أو مستشارين سابقين له بالتواطؤ مع روسيا أو إعاقة العدالة، وهما المحوران الرئيسيان للتحقيق الذي خيّم كسحابة سوداء فوق إدارة ترامب منذ عامين.

وقال بار إنه سيستشير نائبه رود روزنشتاين ومولر لتحديد ما الذي يمكن نشره من التقرير للكونغرس.

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