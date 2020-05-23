هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2020 09:46 ص

رجال يشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة الإسلامية يجلسون أرضا بحراسة قوات سوريا الديموقراطية بعد خروجهم من آخر معقل للتنظيم في الباغوز في شرق سوريا في 6 آذار/مارس 2019

دعت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام "يوروجاست" السبت إلى ملاحقة الجهاديين العائدين إلى بلادهم والذين قاتلوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، على المستوى الدولي بجرائم حرب.

والكثير من هؤلاء المقاتلين لا يواجهون حالياً سوى اتهامات بحكم القوانين الوطنية حول الإرهاب، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الهيئة و"جينوسايد نيتوورك" وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين التعاون بين المحققين الوطنيين والملاحقات بجرم الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأوضحت يوروجاست ومقرها لاهاي في هولندا، أنه قد تُوجّه إليهم اتهامات أكبر بموجب القوانين الدولية التي تُعنى بأسوأ الجرائم المرتكبة أثناء نزاع.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية ينبغي أن يُعتبر وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة "طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا".

وكتبت يوروجاست "بالتالي، قد يُحمّل أعضاؤه والمقاتلون الإرهابيون الأجانب مسؤولية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى".

وقالت إن نماذج "الاتهامات التراكمية" موجودة أصلاً خصوصاً في فرنسا وألمانيا.

وطالبت الهيئتان بأن تُقام مثل هذه الملاحقات على المستوى الدولي ما يسمح بالمطالبة بأحكام مستفيضة.

وأضافت يوروجاست أن الملاحقة بناء على جرائم دولية أساسية ليست محدودة بالزمن، ما سيعطي للمدعين امكانية "العمل على هذه القضايا خلال العقود المقبلة".

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