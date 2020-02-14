هذا المحتوى تم نشره يوم 15 فبراير, 2020 12:06 ص

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنّها سترفع نسبة الضرائب الجمركية العقابية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10% حالياً إلى 15% اعتباراً من 18 آذار/مارس المقبل.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت في تشرين الأول/أكتوبر ضريبة بنسبة 10% على طائرات إيرباص الأوروبية وذلك في إطار إجراءات عقابية استهدفت ما قيمته 7,5 مليار دولار من الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

والزيادة الجديدة التي كشف عنها مكتب الممثّل التجاري للولايات المتحدة في بيان، تأتي بعد أيام قليلة من إعلان ترامب أنّ الوقت قد حان للتفاوض "ببالغ الجدية" على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

والإثنين قال ترامب في خطاب بالبيت الأبيض إنّ "أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية"، مبدياً أسفه لـ"العجز الهائل" الذي سجّل في الميزان التجاري بين واشنطن وبروكسل "خلال الأعوام العشرة أو الـ12 الأخيرة"، إضافة إلى "حواجز جمركية تفوق كل تصوّر".

ويحضّ الرئيس الأميركي الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي على أن تشرع أسواقها في شكل أكبر أمام المنتجات الأميركية، وخصوصا الزراعية.

وكان ترامب ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنا في نهاية كانون الثاني/يناير، في ختام اجتماع في دافوس، عن نيّتهما إحياء الورشة الاقتصادية عبر الأطلسي والتوصّل إلى اتفاق في غضون أسابيع.

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