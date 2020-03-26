هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 03:26 م

عرضت الولايات المتحدة مكافأة الخميس يمكن أن تصل الى 15 مليون دولار لقاء أي معلومات تتيح اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتهم أمام القضاء الأميركي "بالارهاب المرتبط بتهريب المخدرات".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أن مكافآت بقيمة عشرة ملايين دولار عرضت مقابل معلومات "تتيح اعتقال او ادانة" مقربين من الرئيس الاشتراكي.

وجاء إعلان بومبيو فيما كشفت وزارة العدل الأميركية عن تهم ضد مادورو وأعضاء كبار في حكومته.

وقال بومبيو في بيان إن "الشعب الفنزويلي يستحق حكومة شفافة ومسؤولة واسعة التمثيل تخدم احتياجات الشعب ولا تخون ثقته عبر توظيف مسؤولين ضالعين في أنشطة تهريب مخدرات غير مشروعة".

وقال مسؤولون أميركيون إن مادورو يتزعم مجموعة تهريب كوكايين تدعى "كارتل الشمس" تشمل سياسيين كبار واعضاء في الجيش الفنزويلي والقضاء.

وأوضح وزير العدل بيل بار أنهم قاموا بشحن 200 الى 250 طن من الكوكايين الى خارج البلاد تحت حماية الحكومة الفنزويلية.

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