هذا المحتوى تم نشره يوم 16 يناير, 2020 11:34 ص

وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور في برلين في 8 كانون الثاني/يناير 2020

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية الخميس نبأ صحافيا مفاده أن الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على صادرات السيارات الأوروبية إذا استمر الأوروبيون في دعم الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت أنيغريت كرامب-كارينباور في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى لندن بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست "هذا التعبير، أو التهديد، كما تشاؤون، موجود".

وذكرت الصحيفة أن ترامب هدد بذلك في حال لم تتهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميا إيران بالتخلف عن الاتفاق النووي المبرم في 2015.

كما وقعت الصين والولايات المتحدة وروسيا الاتفاق لكن ترامب انسحب منه بشكل أحادي في 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وردت طهران بالوقف التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأعلنت لندن وباريس وبرلين الثلاثاء أنها فعلت آلية فض النزاع لالزام طهران باحترام تعهداتها.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتهم الدول الثلاث على تويتر باتخاذ هذه الخطوة "لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة" التي يهدد ترامب بفرضها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك