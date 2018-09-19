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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 09:51 م 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:51

مقاتلة من طراز اف 16 اميركية الصنع اثناء مشاركتها في معرض توري ديل مار الجوي في 29 تموز/يوليو 2018

يصل وفد إٍسرائيلي إلى موسكو الخميس لتسليم السلطات الروسية نتائج التحقيق الذي أجرته الدولة العبرية في ملابسات إسقاط الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة حربية روسية أثناء تصدّي القوات السورية لغارة جوية إسرائيلية، كما أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء.

وقال الجيش في بيان إنّ الوفد الذي سيتوجّه إلى موسكو برئاسة قائد سلاح الجو الجنرال أميكام نوركين سيقدّم "تقرير الحالة لتلك الليلة (...) بما يتعلّق بكل جوانبها".

وأضاف إنّه "بالإضافة إلى ذلك، سيستعرضون المحاولات الإيرانية المتواصلة لنقل أسلحة استراتيجية إلى منظمة حزب الله الإرهابية وإرساء وجود عسكري إيراني في سوريا".

وبحسب البيان فإن الوفد سيضم خصوصاً ضباطاً في الاستخبارات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة روسية من طراز "إيل-20 بينما كانت تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط على بعد 35 كلم من الساحل السوري في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم" في محافظة اللاذقية.

وتزامن اختفاء الطائرة، وفق موسكو، مع إغارة أربع مقاتلات إسرائيلية من طراز أف-16 على بنى تحتيّة سورية في محافظة اللاذقية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أنّ "الطيارين الإسرائيليين جعلوا من الطائرة الروسية غطاء لهم، ووضعوها بالتالي في مرمى نيران الدفاع الجوي السوري".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إنّ "المسؤولية الكاملة في إسقاط الطائرة الروسية وموت طاقمها تقع على الجانب الإسرائيلي".

في المقابل، نفى الجيش الاسرائيلي استخدام الطائرة الروسية غطاء لقصفه في سوريا، وأعلن في بيان أنّه "عندما أطلق الجيش السوري الصواريخ التي أصابت الطائرة، كانت المقاتلات (الاسرائيلية) عادت الى المجال الجوي الاسرائيلي".

وأقرّت إسرائيل الشهر الحالي بأنّها شنّت مئتي غارة في سوريا في الأشهر الـ18 الأخيرة ضدّ أهداف غالبيتها إيرانية، في تأكيد نادر لعمليات عسكرية من هذا النوع. وقصفت مراراً منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، أهدافاً للجيش السوري وأخرى لإيران وحزب الله.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب