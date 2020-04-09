طلب أكبر مصرفيْن في سويسرا، اتحاد المصارف السويسرية وكريدي سويس، من المساهمين موافقتهم على تأخير سداد نصف مدفوعات أرباح الاسهم هذا العام لعدة أشهر. وتأتي هذه الخطوة بعد مطالبة السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية ( FINMA ) المصارف بالاحتفاظ بمزيد من السيولة المالية خلال وباء كورونا المستجد.
ويريد كلا المصرفيْن الآن توزيع الأرباح على مرحلتيْن، وتبلغ قيمة كل قسم منها مئات الملايين من الفرنكات_ يتم دفع القسم الأوّل في غضون بضعة أسابيع، والقسم الثاني في الخريف المقبل.
وسيصوّت المساهمون على هذا المقترح خلال الجمعية العامة السنوية في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيخضع دفع القسط الثاني من المدفوعات لتصويت آخر خلال الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها في وقت لاحق من هذا العام.
ورحبت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية بالاخبار التي تفيد بأن جهودا موحّدة ومنسّقة تبذل على المستوى الدوليرابط خارجي من قبل جميع المعنيين لمواجهة تحديات أزمة كوفيد-19".
وتريد السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية أن تحتفظ البنوك باحتياطات نقدية كإجراء احترازي ضد الخسائر المحتملة وأن يكون لديها مخزون أكبر لمنح القروض للشركات التي تكافح من أجل البقاء أثناء الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسويسرا ليست البلد الوحيد الذي يطلب من البنوك التأنّي. فقد أوقفت العديد من البنوك في بريطانيا مدفوعات الأرباح بالكامل تحت ضغوط من بنك أنقلترا (البنك المركزي في بريطانيا) كما طالب البنك المركزي الاوروبي والمنظمون للأسواق المالية الدول الأوروبية بضبط إجراءاتها في هذا المجال.
وقال مصرف كريدي سويس إنه يريد تقسيم مدفوعات أرباح الأسهم المزمعة التي تبلغ 678 مليون فرنك رابط خارجيإلى قسطين: تبلغ قيمة كل منهما 0.1388 فرنك سويسري للسهم الواحد وقسّم اتحاد المصارف السويسرية مدفوعات أرباح الاسهم بقيمة 0.73 فرنك سويسري لكل سهم إلى شريحتيْن متساويتيْن بقيمة 0.365 فرنك سويسري لكل سهم.
swissinfo.ch/Keystone-SDA/ع.ع