نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية
كيف تنظر سويسرا عبر صحافتها إلى ما يجري في البلدان العربية؟ نأخذكم.ن ضمن هذه التّغطيّة الأسبوعيّة في جولة عبر أبرز عناوين الصحف السويسرية في تغطيتها للشأن العربي.
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