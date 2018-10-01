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الودائع الأجنبية انتهاء مهلة العفو الضريبي بالنسبة للأصول الأوروبية غير المعلنة

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Houses in Positano

انتهت مهلة العفو الضريبي التي منحت لمالكي ثروات في الخارج غير معلن عنها يوم 30 سبتمبر، والآن أصبحت البلدان الشريكة هي المسؤولة عن تقديم البيانات المطلوبة.

(Keystone)

بدأ العمل بالتبادل التلقائي للمعلومات الضربية بين سويسرا والإتحاد الاوروبي يوم الإثنيْن الأوّل من أكتوبر 2018. ولن يسمح بعد الآن لأي كان بحيازة ثروات في الخارج من دون الإعلان عنها.

وبانتهاء شهر سبتمبر الماضي، انتهت مهلة الإعلان الطوعي، وفق ما أعلنه التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية ( RTS). وبالنسبة للمقيمين في سويسرا ولديهم أصول في الخارج، لكنهم لم يعلنوا عنها حتى 30 سبتمبر، فإن اقدامهم على فعل ذلك، لن يعتبر بعد الآن اعلانا طوعيا أو من تلقاء أنفسهم.

وأصبحت البلدان الشريكة، ومن الآن فصاعدا، هي الجهة المسؤولة عن توفير البيانات. وبإمكان هذه الأخيرة وحتى يوم الاحد المقبل تقديم بياناتها إلى إدارة الضرائب الفدرالية ( FTA). والتي بدورها ستقوم بدءً من يوم الإثنيْن الموالي بجعل هذه البينات في متناول السلطات الضريبية في الكانتونات.

عندئذ تقوم الكانتونات بالتأكّد إذا كان المكلّف بدفع الضرائب قد أعلن عن حساباته أو ممتلكاته في الخارج. فإذا كان هذا هو الحال، فلن تكون هناك أي تبعات. أما في حالة الإخلال بواجباته، فعلى المعني بالامر انتظار المزيد من الضرائب، ومتابعات قضائية بحقه.

ومنذ بدء العمل ببرنامج العفو الضريبي السويسري في عام 2010، أعلن ما يزيد عن 90.000 مكلّف عن ثرواتهم غير الخاضعة للضريبة إلى السلطات المعنية ، وفق ما نقلته swissinfo.ch في وقت سابق من هذا العام. 

ويسمح القانون للأفراد بتجنب دفع غرامات في حالة عدم الإعلان عن ثرواتهم في الخارج إذا ما بادروا إلى تصحيح ذلك من تلقاء أنفسهم، على الرغم من أن ذلك لن ينقذهم من استخلاص الضرائب المفروضة عليهم بالإضافة إلى فوائد التأخير.

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RTS/ts


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