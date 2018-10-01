هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 03:21 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 15:21

انتهت مهلة العفو الضريبي التي منحت لمالكي ثروات في الخارج غير معلن عنها يوم 30 سبتمبر، والآن أصبحت البلدان الشريكة هي المسؤولة عن تقديم البيانات المطلوبة. (Keystone)

بدأ العمل بالتبادل التلقائي للمعلومات الضربية بين سويسرا والإتحاد الاوروبي يوم الإثنيْن الأوّل من أكتوبر 2018. ولن يسمح بعد الآن لأي كان بحيازة ثروات في الخارج من دون الإعلان عنها.

وبانتهاء شهر سبتمبر الماضي، انتهت مهلة الإعلان الطوعي، وفق ما أعلنه التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية ( RTS). وبالنسبة للمقيمين في سويسرا ولديهم أصول في الخارج، لكنهم لم يعلنوا عنها حتى 30 سبتمبر، فإن اقدامهم على فعل ذلك، لن يعتبر بعد الآن اعلانا طوعيا أو من تلقاء أنفسهم.



وأصبحت البلدان الشريكة، ومن الآن فصاعدا، هي الجهة المسؤولة عن توفير البيانات. وبإمكان هذه الأخيرة وحتى يوم الاحد المقبل تقديم بياناتها إلى إدارة الضرائب الفدرالية ( FTA). والتي بدورها ستقوم بدءً من يوم الإثنيْن الموالي بجعل هذه البينات في متناول السلطات الضريبية في الكانتونات.



عندئذ تقوم الكانتونات بالتأكّد إذا كان المكلّف بدفع الضرائب قد أعلن عن حساباته أو ممتلكاته في الخارج. فإذا كان هذا هو الحال، فلن تكون هناك أي تبعات. أما في حالة الإخلال بواجباته، فعلى المعني بالامر انتظار المزيد من الضرائب، ومتابعات قضائية بحقه.



ومنذ بدء العمل ببرنامج العفو الضريبي السويسري في عام 2010، أعلن ما يزيد عن 90.000 مكلّف عن ثرواتهم غير الخاضعة للضريبة إلى السلطات المعنية ، وفق ما نقلته swissinfo.ch في وقت سابق من هذا العام.

ويسمح القانون للأفراد بتجنب دفع غرامات في حالة عدم الإعلان عن ثرواتهم في الخارج إذا ما بادروا إلى تصحيح ذلك من تلقاء أنفسهم، على الرغم من أن ذلك لن ينقذهم من استخلاص الضرائب المفروضة عليهم بالإضافة إلى فوائد التأخير.



RTS/ts

وصلات

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة انتهاء مهلة العفو الضريبي بالنسبة للأصول الأوروبية غير المعلنة 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 15:21 بدأ العمل بالتبادل التلقائي للمعلومات الضربية بين سويسرا والإتحاد الاوروبي يوم الإثنيْن الأوّل من أكتوبر 2018. ولن يسمح بعد الآن لأي كان بحيازة ثروات في الخارج من دون الإعلان عنها. وبانتهاء شهر سبتمبر الماضي، انتهت مهلة الإعلان الطوعي، وفق ما أعلنه التلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية ( RTS). وبالنسبة للمقيمين في سويسرا ولديهم أصول في الخارج، لكنهم لم يعلنوا عنها حتى 30 سبتمبر، فإن اقدامهم على فعل ذلك، لن يعتبر بعد الآن اعلانا طوعيا أو من تلقاء أنفسهم. وأصبحت البلدان الشريكة، ومن الآن فصاعدا، هي الجهة المسؤولة عن توفير البيانات. وبإمكان هذه الأخيرة وحتى يوم الاحد المقبل تقديم بياناتها إلى إدارة الضرائب الفدرالية ( FTA). والتي بدورها ستقوم بدءً من يوم الإثنيْن الموالي بجعل هذه البينات في متناول السلطات الضريبية في الكانتونات. عندئذ تقوم الكانتونات بالتأكّد إذا كان المكلّف بدفع الضرائب قد أعلن عن حساباته أو ممتلكاته في الخارج. فإذا كان هذا هو الحال، فلن تكون هناك أي تبعات. أما في حالة الإخلال بواجباته، فعلى المعني بالامر انتظار المزيد من الضرائب، ومتابعات قضائية بحقه. ومنذ بدء العمل ببرنامج العفو الضريبي السويسري في عام 2010، أعلن ما يزيد عن 90.000 مكلّف عن ثرواتهم غير الخاضعة للضريبة إلى السلطات المعنية ، وفق ما نقلته swissinfo.ch في وقت سابق من هذا العام. ويسمح القانون للأفراد بتجنب دفع غرامات في حالة عدم الإعلان عن ثرواتهم في الخارج إذا ما بادروا إلى تصحيح ذلك من تلقاء أنفسهم، على الرغم من أن ذلك لن ينقذهم من استخلاص الضرائب المفروضة عليهم بالإضافة إلى فوائد التأخير.