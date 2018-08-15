يبدو أن محاصيل القمح والشعير وحبوب الصويا في سويسرا هذا العام ستكون أقل مقارنة بالسنوات الماضية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة ولقلة الأمطار المسجلة خلال هذا الصيف.
وتشير الأرقام التي قامت بتجميعها مراكز جمع الحبوب إلى أن الإنتاج السويسري هذا العام لا يغطي سوى 35% من سوق الشعير، و50% من سوق القمح، و55% من سوق الصويا.
ومع اقتراب انتهاء فصل جمع محاصيل هذه المنتجات الثلاث، ولكن ليس بشكل كامل بعد، تم وضع توقعات المجموع السنوي بالإستناد لإتجاهات العام الماضي.
بالنسبة للقمح الموجه لللإستخدام الغذائي، تم حصاد 90% منه حتى أوائل شهر أغسطس، لحظة إجراء هذه الدراسة، ويقدّر هذا المنتوج إجمالا بين 370.000 و390.000 طن مقابل 412.000 طن في عام 2017.
من المتوقّع كذلك أن تسجّل محاصيل الشعير نوعا من التراجع قد يصل إلى 14% مقارنة بالعام الماضي، ليصل اجمالي الإنتاج هذا العام إلى 18.000 طن.
أما بالنسبة إلى الصويا، فإن الفرق يبدو هامشيا بين هذه السنة وسابقتها - 74000 طن مقابل 76000 طن - ولكن ربما يعود تخفيف هذا الفارق للتوسّع المسجّل في حجم المساحات المزروعة في عام 2018.
وتعكس هذه الأرقام صيفا تميّز هذا العام بالإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة وقلة نزول الأمطار في سويسرا. وضع دفع الحكومة السويسرية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة المزارعين على مواجهة هذه الصعوبات.
في الأيام الاخيرة، أدى نزول أمطار غزيرة وهبوب عواصف في معظم انحاء البلاد إلى التخفيف من الآثار السلبية للجفاف. تطوّر دفع الحكومات في أكثر من كانتون إلى رفع الحظر العام على اشعال النيران بجانب الغابات.
SDA-ATS/ع.ع