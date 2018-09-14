هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 11:38 ص 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:38

بيار موداي رئيس حكومة كانتون جنيف خلال مؤتمر صحفي يوم 5 سبتمبر 2018.

(Keystone)

مع تصاعد دوامة الجدل، تنحى رئيس جنيف بيار موداي مؤقتا عن وظيفته كرئيس لكانتون جنيف، وفقا لوكالة الأنباء السويسرية يوم الخميس 13 سبتمبر الجاري.

وموداي، الذي بات محط الأنظار والتحقيقات، منذ اعترافه بقيامه برحلة لأبو ظبي مدفوعة التكاليف في عام 2015، وجد نفسه مجبرا على التخلّي على مسؤولية الإشراف على جهاز الشرطة أيضا.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الخميس بعد أن كشف تقرير بثه التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF) وجود وثائق تظهر أن رجال الأعمال اللبنانيين المرتبطين بموداي يشاركون في مشروع بناء بالقرب من مطار جنيف.

+المزيد حول قضية بيار موداي



لقد أوكل قسم رئاسة جنيف مؤقتا إلى أنطونيو هودجرز، نائب رئيس الكانتون، أما مسؤولية الإشراف على قسم الشرطة فقد أوكلت إلى ماورو بودجيا، نائب رئيس إدارة الامن.

وتقرّر تقاسم المهام الجديد على النحو المذكور آنفا خلال جلسة استثنائية عقدتها حكومة جنيف صباح يوم الخميس.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي قرّر فيه المدّعي العام في جنيف اخضاع موداي إلى تحقيق قضائي حول "قبول منفعة"رابط خارجي، على صلة بالرحلة التي قام بها مع أسرته إلى أبوظبي في نوفمبر 2015.

"إخفاء جزء من الحقيقة"

في البداية، ادعى المرشّح السابق لمنصب في الحكومة الفدرالية، أن تلك الرحلة كانت رحلة خاصة، دفع تكاليفها صديق له. لكن، رئيس حكومة جنيف اعترف الاسبوع الماضي "بإخفائه جزء من الحقيقة" عن الرأي العام.

ويشتبه المدّعي العام في جنيف في أن موداي قد قبل القيام هو وأسرته ومدير مكتبه برحلة تبلغ تكلفتها عشرات آلاف الفرنكات السويسرية، دفعها نيابة عنه، وفق المدّعي العام بجنيف، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي دعاه لمشاهدة سباق الفورمولا 1.

ويضيف الإدعاء العام أن عددا من الاشخاص الناشطين في قطاع العقارات قد شاركوا في تنظيم الرحلة، دون تقديم مزيد من المعلومات.

ويوم الخميس أيضا، عبّرت حكومة جنيف في بيان عن استنكارها اعطاء موداي معلومات خاطئة للحكومة في مرات عديدة، وانتهاكه لقواعد البروتوكول وقبوله هدايا بوجه غير مشروع.

وأشار البيان إلى ان موداي قد أعلن قراره بتسليم قسم الرئاسة مؤقتا لنائب الرئيس "للحفاظ على سلامة عمل المؤسسات" وتسليم مهام الامن إلى نائبه في نفس القسم للحفاظ على مسافة معقولة بين مكتب المدّعي العام في جنيف وقسم الأمن الذي يتولّى موداي المسؤولية عنه.



Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة معطيات جديدة تجبر موداي على التخلّي مؤقتا عن الرئاسة والأمن 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 11:38 مع تصاعد دوامة الجدل، تنحى رئيس جنيف بيار موداي مؤقتا عن وظيفته كرئيس لكانتون جنيف، وفقا لوكالة الأنباء السويسرية يوم الخميس 13 سبتمبر الجاري. وموداي، الذي بات محط الأنظار والتحقيقات، منذ اعترافه بقيامه برحلة لأبو ظبي مدفوعة التكاليف في عام 2015، وجد نفسه مجبرا على التخلّي على مسؤولية الإشراف على جهاز الشرطة أيضا. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الخميس بعد أن كشف تقرير بثه التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF) وجود وثائق تظهر أن رجال الأعمال اللبنانيين المرتبطين بموداي يشاركون في مشروع بناء بالقرب من مطار جنيف. +المزيد حول قضية بيار موداي لقد أوكل قسم رئاسة جنيف مؤقتا إلى أنطونيو هودجرز، نائب رئيس الكانتون، أما مسؤولية الإشراف على قسم الشرطة فقد أوكلت إلى ماورو بودجيا، نائب رئيس إدارة الامن. وتقرّر تقاسم المهام الجديد على النحو المذكور آنفا خلال جلسة استثنائية عقدتها حكومة جنيف صباح يوم الخميس. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي قرّر فيه المدّعي العام في جنيف اخضاع موداي إلى تحقيق قضائي حول "قبول منفعة"، على صلة بالرحلة التي قام بها مع أسرته إلى أبوظبي في نوفمبر 2015. "إخفاء جزء من الحقيقة" في البداية، ادعى المرشّح السابق لمنصب في الحكومة الفدرالية، أن تلك الرحلة كانت رحلة خاصة، دفع تكاليفها صديق له. لكن، رئيس حكومة جنيف اعترف الاسبوع الماضي "بإخفائه جزء من الحقيقة" عن الرأي العام. ويشتبه المدّعي العام في جنيف في أن موداي قد قبل القيام هو وأسرته ومدير مكتبه برحلة تبلغ تكلفتها عشرات آلاف الفرنكات السويسرية، دفعها نيابة عنه، وفق المدّعي العام بجنيف، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي دعاه لمشاهدة سباق الفورمولا 1. ويضيف الإدعاء العام أن عددا من الاشخاص الناشطين في قطاع العقارات قد شاركوا في تنظيم الرحلة، دون تقديم مزيد من المعلومات. ويوم الخميس أيضا، عبّرت حكومة جنيف في بيان عن استنكارها اعطاء موداي معلومات خاطئة للحكومة في مرات عديدة، وانتهاكه لقواعد البروتوكول وقبوله هدايا بوجه غير مشروع. وأشار البيان إلى ان موداي قد أعلن قراره بتسليم قسم الرئاسة مؤقتا لنائب الرئيس "للحفاظ على سلامة عمل المؤسسات" وتسليم مهام الامن إلى نائبه في نفس القسم للحفاظ على مسافة معقولة بين مكتب المدّعي العام في جنيف وقسم الأمن الذي يتولّى موداي المسؤولية عنه.