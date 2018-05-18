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شركات الأدوية شركات سويسرية متهمة بإعاقة تطوير عقاقير جنيسة

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A gloved hand using an instrument to separate blue pills

تعد سويسرا موطنا لصناعة صيدلانية مزدهرة.

(Keystone)

نشرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الخميس قائمة بشركات أدوية تشمل "نوفارتيس" وروش"، (يوجد مقرهما في بازل) يشتبه في تعمّدها إعاقة تطوير إصدارات جنيسة من الأدوية الخاصة بها. وتم التقدم بأكثر من 150 شكوى في هذا الغرض.

وانتقدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطوير تقنيات تقول إنها مصممة لإعاقة -أو حتى منع - مطوّري الادوية الجنيسة من الوصول إلى كمات كافية من المستحضرات الأصلية لتكونوا قادرين في النهاية على إجراء دراسات مقارنة  هي ضرورية لتقديم أي طلب للحصول على الموافقة على الإنتاج، ومن هناك على التسويق.

وقالت الهيئة إنها تلقت أزيد من 150 شكوى بشأن سوء الإستخدام المزعوم لبرامجها او اتفاقياتها بين شركات الأدوية والموزّعين. وأشارت إلى أنها لم تحقق بعدُ في هذه الإدّعاءات.


SDA-ATS/ ع.ع

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