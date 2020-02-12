هذا المحتوى تم نشره يوم 12 فبراير, 2020 11:50 ص

يجب على الذين ينتظرون تلقّي طرود أو رسائل من الصين أن يكونوا على استعداد لفترات انتظار طويلة. (© Keystone / Christian Beutler)

أثر انخفاض عدد الرحلات الجوية إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ على قدرة مؤسسة البريد السويسري المملوكة للدولة على تسليم الرسائل والطرود إلى الصين.

وفي بيان أصدرته يوم الخميس 12 فبراير الجاري، قالت المؤسسةرابط خارجي إن العديد من شركات الطيران خفضت بسبب فيروس كورونا المستجد بشكل حاد أو حتى أوقفت رحلاتها إلى البلاد، مما أثر على حركة البريد الدولي. وفي الوقت الحالي، فإن المؤسسة لا تستطيع سوى تشغيل حوالي ثلث السعة المطلوبة للشحنات المتجهة إلى الصين.

"وبالتالي، لم تعد مؤسسة البريد السويسري تقبل أي رسائل أو طرود موجهة إلى الصين في الفروع التابعة لها أو في فروع مع شركاء لها بأثر فوري وحتى إشعار آخر"، حسبما جاء في البيان.

في المقابل، يُمكن إيداع الرسائل والطرود التي يتعيّن وجوبا إرسالها إلى الصين من قِبل العملاء باستخدام خيار الشحن "العاجل". مع ذلك، لم تعد مؤسسة البريد السويسري قادرة في الوقت الحالي على ضمان مواعيد التسليم.

بقدر ما يتعلق الأمر باستلام شحنات بريدية من الصين، فإن البريد الصيني هو الذي يتحمل المسؤولية. مع ذلك، لا تستطيع مؤسسة البريد السويسري استبعاد احتمال حدوث تأخير في استيراد الشحنات من الصين إلى سويسرا نظرًا لإمكانيات النقل المحدودة للغاية.

swissinfo.ch/ك.ض

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