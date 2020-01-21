هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 01:16 م

دونالد ترامب في دافوس يوم الثلاثاء 21 يناير 2020. (Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved)

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الصباح إلى دافوس لحضور فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي التي تبدأ يوم الثلاثاء 21 يناير وتنتهي 24 من نفس الشهر.



وإثر هبوطه في مطار زيورخ قبل الساعة الثامنة والنصف صباحا بفترة قصيرة، استقل ترامب على الفور طائرة هليكوبتر وتوجه إلى دافوس. وحطت المروحية التي كانت تقل وفده قبل الساعة العاشرة صباحًا بقليل في دافوس، الواقعة في الناجية الشرقية من كانتون غراوبوندن.



وألقى ترامب كلمة في وقت لاحق من صباح اليوم أمام آلاف المشاركين في الدورة الخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا بعد الظهيرة.



ومن المتوقع أن تستمر زيارة الرئيس الأمريكي إلى سويسرا إلى يوم الأربعاء. ويُنتظر أن يجري أيضا محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، والرئيس العراقي برهم صالح.



لكن ليس من المتوقّع عقد أي لقاء مع المسؤولين الإيرانيين، حيث قرروا عدم الحضور إلى دافوس. وتوترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني في العراق على يد القوات الأمريكية.



وفي تغريدة نشرها على موقع تويتر، قبل وقت قصير من وصوله إلى سويسرا، قال ترامب إنه ذاهب إلى دافوس "لإعادة مليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة".



trump trump Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020

SDA-Keystone/ع.ع

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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