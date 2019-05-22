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نقطة اللاعودة اتحاد المصارف يتوقّف عن منح فوائد لصالح حسابات ادخار البالغين

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اتحاد المصارف ينفذ بالفعل سياسات الفائدة صفر بالنسبة لحسابات الإدخار التي تتجاوز محفوظاتها نصف مليون فرنك سويسري

(© Keystone / Gaetan Bally)

اعتبارا من الأوّل من شهر يونيو، سيتوقّف أكبر مصرف سويسري عن دفع الفوائد لصالح حسابات ادخار البالغين.

حاليا، يحصل مودعو أصول الإدخار في حسابات اتحاد المصارف السويسرية على فائدة بمعدّل 0.01%، تماما كما هو الحال بالنسبة لمصرف "كريدي سويس"،ثاني أكبر مصرف في البلاد. أما بقية المصارف في البلاد، فمعدّل الفائدة التي تمنحها للمودعين يقف عند 0.07%.  

وشدّد اتحاد المصارف السويسرية في تصريح إلى وكالة الأنباء السويسرية على "أن مرحلة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية سوف تستمرّ لبعض الوقت. ولهذا السبب، قرّر المصرف تغيير سياساته في هذا المجال". 

وحذّرت منصّة موني لاند ( Moneyland) للمقارنة على الإنترنت من أن الخطوة التي أقدم عليها اتحاد المصارف السويسرية قد يكون لها تأثير مضاعف. وحتى قبل هذا القرار، لم يكن اليو بي إس يدفع بالفعل فائدة على حسابات الادخار التي تتجاوز قيمة ودائعها 500.000 فرنك سويسري. ووفق هذه المنصّة، هناك احتمال أن يقدم اتحاد المصارف السويسرية في المستقبل على فرض أسعار فائدة سلبية على حسابات الإدخار. وعلى سبيل المقارنة فقط، لا يدفع "كريدي سويس"، أكبر مصرف منافس ليو بي إس، فائدة بالنسبة للحسابات التي تتجاوز ودائعها 250.000 فرنك.

ولن تعاني من هذه السياسة الجديدة لليو بي إس فقط حسابات البالغين. إذ من المتوقّع أن تؤثّر هذه الأخيرة سلبا على حسابات الشباب و على حسابات المعاشات التقاعدية (الركيزة الثانية) وودائع الركيزة الثالثة للنظام الاجتماعي السويسري 

بعد أن تراجع سعر الفائدة بالنسبة إليها من 0.5% إلى 0.25، ومن 0.2% إلى 0.15% ومن 0.05% إلى 0.01% على التوالي.

Keystone-SDA/ع.ع

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