قامت الخطوط الجوية السويسرية الدولية (SWISS) بتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين حتى 28 مارس المقبل بسبب فيروس كورونا ومن المقرر استخدام طائرات أصغر للسفر من وإلى هونغ كونغ.
وأعلنت الشركةرابط خارجي، التي هي جزء من شركة طيران لوفتهانزا ، يوم الجمعة 14 فبراير الجاري أنها مددت تعليق الرحلات من وإلى بكين وشانغهاي لمدة شهر حتى 28 مارس المقبل، أي نهاية الجدول الزمني الشتوي. وبهذا تندرج المدينتان إلى الوجهات الأخرى وهي نانجينغ وشنيانغ وكوينجداو، التي تم وقف الرحلات إليها حتى 28 مارس، وفقًا لإعلان سابق.
وتنطبق هذه الخطوة على الشركة الأم لوفتهانزا ، وكذلك الشركات التابعة لها السويسرية والخطوط الجوية النمساوية.
الوضع والتداعيات
في الوقت نفسه، أعلنت منظمة الطيران المدني الدوليرابط خارجي يوم الخميس 13 فبراير الجاري أن حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية من وإلى الأراضي الصينية وأن 50 شركة طيران أخرى قد قلصت العمليات الجوية ذات الصلة.
وقٌدرت الآثار الاقتصادية لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم بما يتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار (ما يعادل 3.9 - 4.9 مليار فرنك سويسري). وأوضحت المنظمة في بيان " من المتوقع أن تكون تأثيرات فيروس COVID-19 أكبر من تلك الناتجة عن وباء السارس عام 2003 ، وذلك في ضوء الحجم الكبير والمدى العالمي الأكبر لإلغاء الرحلات الجوية التي يتم مشاهدتها".
إجمالاً ، تم تسجيل 1380 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا والذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر 2019. وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية يوم الجمعة 14 فبراير الجاري إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع من 5090 إلى 63851 حالة في 13 فبراير. وأفادت منظمة الصحة العالمية أنه خارج الصين تم تسجيل حالتي وفاة و 447 حالة إصابة في 24 دولة.
SWISS/Keystone-SDA/Reuters/م.ا.