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دراسة حديثة الأنشطة الرياضية تدرّ مليارات الفرنكات على الاقتصاد السويسري

2020 Winter Youth Olympic Games, in Leysin, Switzerland on January 22, 2020

شارك السويسري نيك بيوتنر في المنافسات الكبيرة للتزبج على الجليد الخاصة بالرجال في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2020 ، في ليسين ، سويسرا في 22 يناير 2020.

(Keystone / Valentin Flauraud)

كشفت تقرير وطني أن الأنشطة الرياضية تدرّ على الاقتصاد السويسري ما قيمته 22.2 مليار فرنك سويسري (22.8 مليار دولار) في السنة.

عموما، تمثل الرياضة في سويسرا 1.7٪ من اجمالي الناتج المحلّي الوطني، وفقًا لتقرير صدر عن المكتب الفدرالي للرياضةرابط خارجي يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، والذي يورد أرقام عام 2017. وهذه الحقائق قريبة جدا من النتائج التي يحققها قطاعا الأجهزة والآلات والمنتجات المعدنية.

يوظّف قطاع الرياضة 97900 شحض بدوام كامل، أي ما يعادل 2.4% من إجمالي الوظائف في البلاد.

ومنذ عام 2005، زاد حجم التداول في قطاع الرياضات بنسبة 41%، وفق نفس التقرير. وتم انشاء 11000 فرصة عمل على مدى ال 12 عاما الأخيرة.

وفرت المرافق الرياضية القيمة المضافة الأهم للاقتصاد بنسبة 23%، تليها الأندية والاتحادات الفردية (19%)، فالرياضات السياحية (18%). أما الخدمات ذات العلاقة بالأنشطة الرياضية فقد توسعت منذ 2005 من 8% إلى 11% من إجمالي أرقام المبيعات.

ويعزى هذا النمو جزئيًا إلى المسابقات الرياضية الدولية الكبرى التي نُظّمت في سويسرا، مثل بطولة أوروبا لألعاب القوى في عام 2014، أو بطولة كأس العالم للتزلج بجبال الألب لعام 2017.

من المتوقع أن تحقق دورة الألعاب الأولمبية الشبابية الشتوية لعام 2020 إيرادات إضافية هذا العام. وقد أقيمت أولمبياد الشباب في الفترة من 9 إلى 22 يناير في لوزان وفي سبعة مواقع أخرى نوزعة على ثلاثة كانتونات، وكذلك في "ليه تافز" Les Tuffes، على مقربة من الحدود في فرنسا. هذه الألعاب حطمت رقما قياسيا حيث شارك فيها 1887رياضيا تتراوح أعمارهم بين 15 و 18عاما قدموا من 79 دولة. وتابع حوالي 640 ألف متفرج هذه الألعاب، وفقًا للمسؤولين الأولمبيين.

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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2019 01:52 م

المكتب الفدرالي للرياضة/ع.ع

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