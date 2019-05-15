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غذاء المستقبل سلسلة متاجر سويسرية تستثمر في شركة شرائح لحوم اسرائيلية

الشركة الإسرائيلية Aleph Farms

أعلنت الشركة الإسرائيلية Aleph Farms انتاجها أوّل شريحة لحم في المختبر في شهر ديسمبر 2018.

(Aleph Farms)

استثمرت ميغرو، أكبر سلسلة تجارية للبيع بالتجزئة بسويسرا في شركة "ألف فارمس" الإسرائيلية المتخصصة في صناعة اللحوم المطوّرة داخل المختبر.

ولم تكشف التعاونية السويسرية عن قيمة المبلغ الذي استثمرته في هذه الشركة الإسرائيلية المبتكرة التي تأسست في عام 2017، بعد أن نجحت في حشد 11.7 مليون دولار خلال حملة واحدة.

شركة "ألف فارمس"رابط خارجي تقول إنها قادرة على إعادة انتاج أنواع مختلفة من خلايا اللحم البقري، مثل خلايا العضلات والدهون والأوعية الدموية، لإنشاء ما يشبه إلى حد كبير اللحوم التقليدية. وكانت قد أعلنت عن انتاجها أوّل شريحة لحم في المختبر في ديسمبر 2018 .

إليانا زامبروجنا، رئيسة قسم التكنولوجيا في "إم - إندستري"، شركة فرعية تابعة لميغرو  أوضحت في بيان خاصرابط خارجي أبعاد هذه العملية الإستثمارية قائلة: "نعتقد أن اللحوم المزروعة مخبريا تمتلك فرصا تجارية هائلة وستمكّن من تلبية الاحتياجات الإستهلاكية المتزايدة للحوم على المستوى العالمي".

ووفقا لديدييه طوبيا، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة "ألف فارمس": "يفصل بين زمن انشاء شريحة اللحم المزروعة مخبريا وعملية ترويجها في السوق ما لا يقلّ عن ثلاث إلى أربع سنوات". 

كما تؤكّد سلسلة ميغرو لتجارة التجزئة بأن هذه التكنولوجيا "تسمح بإنتاج اللحوم مع الحفاظ على الموارد"، وتوفّر بديلا "جذّابا" للحوم والمنتجات النباتية التقليدية. ومن خلال هذا الاستثمار، تساهم ميغرو، أيضا بمهارات وخبرة مؤسسة ميكارنا المختصة في معالجة اللحوم.  

شركة "ألف فارمس" من تأسيس مجموعة Strauss وTechnion الزراعية الإسرائيلية. أمّا "إم - أندستري"، فتضم 23 شركة في سويسرا وتسع أخريات في الخارج، وتوظّف 14000 شخص.  

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Keystone-SDA/ع.ع

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