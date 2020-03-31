هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2020 03:31 م

بمرور الأيام، تحرز فرق البحث السويسرية تقدما في الجهود المبذولة لتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد.

ويعمل قسم علم المناعة في المستشفى الجامعي ببرن على تطوير لقاح منذ شهر يناير الماضي. وتم عزل السلالة الأولى للفيروس بسرعة. ويمثل فيروس معالج جنيا يصيب الخيار ويحوّل لونه إلى اللون الأصفر أساس هذا اللقاح. وقد تم بالفعل اختباره على الحيوانات.

من جهته، يدعو مارتين باخمان، رئيس قسم المناعة الآن إلى إجراءات موافقة مبسّطة للسماح بانتاج اللقاح في أسرع وقت ممكن.

في الأثناء، طوّر بيتر بوركهارد، عالم المناعة بمختبر خاص في كانتون بازل- المدينة ما يُمكن اعتباره مقدّمة للقاح مضاد لكوفيد- 19، والذي تم اختباره على الحيوانات وهو الآن يختبره على نفسه. وهو يأمل أن يسرّع ذلك في عملية المصادقة عليه.

ويستخدم لقاح SAPN الذي طوّره بوركهارد نفس الطريقة التي استخدمها في تطوير لقاح الملاريا الذي ظلت شركته تعمل عليه خلال السنوات القليلة الماضية.









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