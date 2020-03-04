هذا المحتوى تم نشره يوم 04 مارس, 2020 11:00 ص

إذا كانت لديك علاقة بسويسرا من خلال عائلتك أو شريك حياتك وترغب في إضفاء طابع رسمي عليها من خلال حصولك شخصيا على الجنسية السويسرية، فهذه هي الطريقة التي يُمكنك بها بلوغ ذلك.

قد يبدو لكثيرين أن الحصول على جواز السفر السويسري مسألة صعبة. في هذا الفيديو من سلسلة "هكذا تسير الأمور في سويسرا"، نشرح كيفية بدء عملية تقديم الطلب إذا كنت تعيش في الخارج وطريقة معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من مسار الإجراءات السريعة.

هناك ثلاث طرق لكي تُصبح سويسريًا: بالولادة (أن يكون لديك والد (أو والدة) سويسري)، الزواج من سويسري أو من سويسرية أو العيش في سويسرا لمدة عشر سنوات على الأقل. أن تكون مولودا في سويسرا لا يعني حصولك تلقائيا على جواز سفر سويسري.

يُمكن أن تكلف العملية مئات وحتى آلاف الفرنكات وتستغرق سنتين. إذا كنت من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية أو لديك سجل إجرامي، فأنت مُستبعد. في عام 2018، تحصّل 42500 شخص على الجنسية السويسرية. وفي عام 2017، تم تجنيس 44900 شخص، لذلك فإن المسألة قابلة للإنجاز شريطة حيازة المعلومات الصحيحةرابط خارجي. لذلك، يُمكن أن يُساعد هذا الفيديو في توجيهك للسير في الاتجاه الصحيح.



(ترجمه إلى العربية وعالجه: ثائر السعدي وكمال الضيف)

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