هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 05:00 م 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 17:00

مدينة سيون في شمال غرب سويسرا تقوم بالبناء لاحتضان الألعاب الشّتويّة لعام 2026.

(Keystone)

أظهر استطلاع للرّأي أنّ أغلبيّة النّاخبين في كانتون فالي تعارض فكرة تخصيص 100 مليون فرنك من أجل المناقصة على احتضان دورة الألعاب الأولمبية الشّتويّة في مدينة سيون في عام 2026.

أجاب ما يقارب 58% ممّن شاركوا في الإستطلاع بـ "لا" أو بـ "على الأغلب لا" تعبيراً عن رفضهم لمقترح اقتراع قادم بشأن تمويل مناقصة من أجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشّتوية في سيون لعام 2026. بينما صرّح 42% بأنّهم سيصوّتون بـ "نعم" أو بـ "على الأغلب نعم"، وذلك بحسب استفتاء للرّأي قام بإنجازه معهد سوتومو (Sotomo)رابط خارجي لفائدة التّلفزيون العمومي السّويسريّ النّاطق بالفرنسيّة RTS، وعبّر 2% عن تردّدهم بشأن القرار.

في العاشر من يونيو القادم يقرّر النّاخبون في كانتون فالي في استفتاء محلّيّ مهمّ جدّاً مصير مشروع تمويل "سيون 2026". وسيكون السؤال المطروح عليهم على النحو التالي: هل ينبغي على كانتون فالي تخصيص مبلغ 100 مليون فرنك لمناقصة سيون، منها 60 مليوناً تصرفها على البنية التّحتيّة و40 مليوناً من أجل تجهيزات السّلامة. وبما أنّ التّمويل يلعب الدّور الرّئيس في هذا الملف، فإن النتيجة التي سيُسفر عنها الإستفتاء ستكون على الأغلب حاسمة للأمر.

نتيجة الإستطلاع التي نشرت يوم الثّلاثاء 22 مايو الجاري أظهرت أنّ 32% من النّساء فحسب يدعمن فكرة التّمويل، مقارنة بـ 49% لدى الرّجال، بينما لم تُسجّل تفاوتات كبيرة بين الفئات العمريّة المختلفة. في المقابل، اتضح وجود اختلاف بيّن بين أعالي كانتون فالي الّذي يدعم سكانه التّمويل بنسبة 48% وبين القاطنين في الأنحاء المتحدّثة بالفرنسيّة حيث لم تتجاوز نسبة المؤيّدين 38%.

أمّا التّأييد فقد كان ضعيفاً من طرف الأشخاص الّذين ينتمون إمّا إلى يمين المشهد السّياسيّ أو إلى يساره، بينما تباينت الآراء عند أحزاب الوسط. وكانت الحجّة الرئيسيّة لدى المعارضين هي ارتفاع تكاليف استضافة الألعاب (60% من المُستجوبين)، أمّا مؤيّدو مشروع سيون 2026 فيرون أنّه سيضع كانتون فالي على السّاحة العالمية (33% من الذين استُطلعت آراؤهم).

للتذكير، تدعم اللجنة الأولمبية السويسرية والحكومة الفدرالية مشروعا مشتركا تقدمت به مدينة سيون، عاصمة كانتون فالي، لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية الشّتويّة لعام 2026. وفي حالة قبول الترشح، فسوف تتقاسم هذا الحدث الرّياضيّ الدولي أربعة كانتونات وهي فالي وبرن وفُو وفريبورغ، والّتي ستحاول بشكل أساسيّ استخدام البنية التّحتيّة الموجودة سلفا.

وفيما وعدت الحكومة الفدرالية في شهر أكتوبر 2017 بدفع مليار فرنك إذا ما وقع الإختيار على سيون، اقترحت برن يوم الأربعاء 23 مايو 2018 على البرلمان تخصيص مبلغ لا يزيد عن 994 مليون فرنك لدعم هذا المشروع.

RTS/swissinfo.ch/ ث.س

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